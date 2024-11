Der Industriekonzern Thyssenkrupp zeigt zum Monatsende November 2024 eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. Die Aktie konnte innerhalb des letzten Monats einen deutlichen Zuwachs von 19,63% verzeichnen. Zum Handelsschluss am 30. November notierte das Papier bei 3,88 EUR, während die Marktkapitalisierung sich auf 2,4 Milliarden Euro beläuft. Für das Jahr 2024 wurde eine Dividende von 0,15 EUR je Aktie ausgezahlt.

Wichtige Unternehmenstermine im Dezember

In der kommenden Woche stehen mehrere bedeutende Termine an: Am 3. Dezember nimmt der Konzern an der Citi Basic Materials Conference teil, gefolgt von Roadshows am 5. und 6. Dezember. Diese Veranstaltungen bieten Anlegern die Möglichkeit, tiefere Einblicke in die aktuelle Geschäftsentwicklung zu erhalten.

