Toronto, ON, 29. November 2024 - Premier American Uranium Inc. ("PUR", das "Unternehmen" oder "Premier") (TSXV: PUR) (OTCQB: PAUIF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/premier-american-uranium-inc/ - gibt bekannt, dass David Suda, Präsident des Unternehmens, mit Wirkung vom 1. Dezember 2024 von seiner Position zurückgetreten ist, um andere Möglichkeiten wahrzunehmen.

Colin Healey, CEO von PUR, kommentierte: "Im Namen des Verwaltungsrats und des gesamten Unternehmens möchte ich David unseren aufrichtigen Dank für seine Führungsqualitäten und sein Engagement während seiner Zeit im Unternehmen aussprechen. Seine Beiträge waren entscheidend für den effizienten Übergang und die Integration unserer im Juni erworbenen Vermögenswerte in New Mexico, und wir wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen."

David Suda, Präsident von Premier, kommentierte: "Es war ein Privileg, mit einem so außergewöhnlichen, engagierten Team zusammenzuarbeiten, das von einer engagierten und starken Gruppe von Aktionären im Uransektor unterstützt wird. Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam bei der Etablierung von PUR als führendes Uranunternehmen erreicht haben, das für ein kontinuierliches Wachstum in den USA bereit ist. Mit seinem starken Fundament und seiner strategischen Vision freue ich mich darauf, die Fortschritte von Premier in den kommenden Jahren zu verfolgen."

Premier konzentriert sich weiterhin auf den Ausbau und die Weiterentwicklung seines Portfolios von Urananlagen in den USA, insbesondere auf das Projekt Cebolleta in New Mexico und das Projekt Cyclone in Wyoming, wo das Unternehmen 2024 wichtige Meilensteine erreicht hat. Das Unternehmen ist bestrebt, im Jahr 2025 und darüber hinaus auf seinen frühen Erfolgen aufzubauen, da die Fundamentaldaten des Uransektors weiterhin eine Chance für eine ganze Generation darstellen. Das Unternehmen ist entschlossen, sein Engagement für betriebliche Spitzenleistungen und Nachhaltigkeit beizubehalten.

Über Premier American Uranium Inc.

Premier American Uranium konzentriert sich auf die Konsolidierung, Exploration und Entwicklung von Uranprojekten in den Vereinigten Staaten mit dem Ziel, die heimische Energiesicherheit zu stärken und den Übergang zu sauberer Energie zu unterstützen. Eine der Hauptstärken von PUR ist der umfangreiche Landbesitz in drei bedeutenden uranproduzierenden Regionen in den Vereinigten Staaten: der Grants Mineral Belt in New Mexico, das Great Divide Basin in Wyoming und der Uravan Mineral Belt in Colorado.

PUR verfügt über aktuelle Ressourcen und definierte Explorationsziele und treibt sein Portfolio durch Arbeitsprogramme aktiv voran. PUR profitiert von starken Partnerschaften mit der Unterstützung von Sachem Cove Partners, IsoEnergy Ltd., Mega Uranium Ltd. und anderen institutionellen Investoren. Das herausragende Team des Unternehmens verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Uranexploration, -erschließung, -genehmigung und -betrieb sowie bei Fusionen und Akquisitionen mit Schwerpunkt Uran, was PUR zu einem wichtigen Akteur bei der Weiterentwicklung des Uransektors in den USA macht.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Premier American Uranium Inc.

Colin Healey, Geschäftsführer

mailto:info@premierur.com

Gebührenfrei: 1-833-223-4673

Twitter: @PremierAUranium

http://www.premierur.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtige Erklärung in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf den laufenden Geschäftsplan und die beabsichtigte strategische Ausrichtung des Unternehmens sowie andere Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die in der Zukunft erwartet werden oder eintreten könnten. Im Allgemeinen, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder der negativen Konnotation davon oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden ergriffen", "auftreten" oder "erreicht werden" oder der negativen Konnotation davon identifiziert werden.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft von PUR und die Branche und Märkte, in denen es tätig ist. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, unter anderem, dass die Ergebnisse der geplanten Explorationsaktivitäten den Erwartungen entsprechen, dass der Uranpreis, die erwarteten Kosten der geplanten Explorationsaktivitäten, der Abschluss, der Zeitplan und die Ergebnisse der geplanten Explorationsaktivitäten den Erwartungen entsprechen, dass die erwartete Mineralisierung den Erwartungen entspricht, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden, dass Finanzierungen bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen werden, dass Drittanbieter, Ausrüstung und Zubehör sowie behördliche und andere Genehmigungen, die zur Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen werden. Obwohl die Annahmen, die PUR bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen oder bei der Abgabe von zukunftsgerichteten Aussagen getroffen hat, von der Geschäftsleitung zum gegebenen Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Premier American Uranium wesentlich von den Prognosen der Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Premier American Uranium abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich unter anderem: begrenzte Betriebserfahrung, negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von der Finanzierung durch Dritte, Ungewissheit über zusätzliche Finanzierungen, Verzögerungen oder das Versäumnis, die erforderlichen Genehmigungen und behördlichen Zulassungen zu erhalten, Änderungen bei den Mineralressourcen, keine bekannten Mineralreserven, Probleme mit den Eigentumsrechten der Ureinwohner und Konsultationen, Abhängigkeit vom Management und anderem Personal in Schlüsselpositionen; potenzieller Abschwung der wirtschaftlichen Bedingungen; Verfügbarkeit von Drittanbietern; Verfügbarkeit von Ausrüstung und Zubehör; Unfälle, Witterungseinflüsse und andere Naturphänomene sowie andere Risiken, die mit der Mineralexplorationsbranche verbunden sind; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Wettbewerb und nicht versicherbare Risiken sowie die Risikofaktoren in Bezug auf Premier American Uranium, die im jährlichen Informationsformular von PUR für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr und in den anderen Dokumenten von PUR, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden und unter dem Profil von PUR auf SEDAR+ unter http://www.sedarplus.ca.

Obwohl PUR versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder durch zukunftsgerichtete Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. PUR ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu herauszugeben, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77638Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77638&tr=1



