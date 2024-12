DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Aktienausblick 2025: Bestnoten für Nvidia, Applaus für Rheinmetall, De.mem mit Rekordaussichten

Frankfurt (pta/01.12.2024/09:30) - 2024 war ein außergewöhnliches Börsenjahr mit vielen Wendungen. Man denke nur an den Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen, dem nur einen Tag später der Bruch der deutschen Regierungskoalition folgte. Trotz kleinerer Schwächephasen zeigten sich die Aktienmärkte im bisherigen Jahresverlauf in sehr guter Verfassung. Viele wichtige Aktienindizes wie DAX, S&P 500 oder Nasdaq 100 markierten neue historische Höchststände. Doch wie geht es an den Börsen weiter? Die meisten Analysten sind zuversichtlich. "Ich erwarte, dass es weiter aufwärts geht", sagt Vincenzo Vedda, Chief Investment Officer bei der Investmentgesellschaft DWS. Allerdings weist Vedda im "DWS Marktausblick 2025" vom 20. November 2024 auch darauf hin, dass die Gefahr negativer Überraschungen gestiegen ist.

Nvidia: Überdurchschnittliches Kurspotenzial

DWS erwartet im "Marktausblick 2025", dass US-Technologieaktien weiterhin zu den Kurstreibern gehören werden. Dazu zählen insbesondere die "Magnificant Seven", also Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla. Doch welchem der sieben Titel trauen die Analysten derzeit im Durchschnitt die besten Kurschancen zu? Es ist Nvidia. Laut einer Auswertung der Nasdaq vom 26. November 2024, der 39 Experteneinschätzungen zugrunde liegen, beläuft sich das durchschnittliche Kursziel für die Nvidia-Aktie (ISIN: US67066G1040) derzeit auf 174,9 US-Dollar. Damit hätte die Aktie ausgehend vom aktuellen Kurs fast noch 30 Prozent Luft nach oben. Negativ bewertet werden hingegen die Aussichten für Tesla (ISIN: US88160R1014). Für den Elektroautokonzern liegt das durchschnittliche Kursziel bei 233,7 US-Dollar und damit fast ein Drittel unter dem Aktienkurs vom 26. November 2024.

Rheinmetall: Überzeugende Argumente

Mit einem Kursplus von mehr als 100 Prozent seit Jahresbeginn gehört die Aktie des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall (ISIN: DE0007030009) in diesem Jahr zu den größten Gewinnern im DAX. Wie die DZ Bank in einer Research-Publikation vom 20. November 2024 schreibt, konnte das Rheinmetall-Management auf dem jüngsten Kapitalmarkttag erneut mit strategischer Weitsicht und deutlich über den Markterwartungen liegenden Zielen für Umsatz, operatives Ergebnis und operativer Marge überzeugen. Die DZ Bank erwartet daher einen deutlichen Anstieg der Konsensschätzungen. Rheinmetall bleibe eines der wachstumsstärksten und profitabelsten Unternehmen der Verteidigungsbranche mit kurz- und mittelfristig vielversprechendem Potenzial, heißt es in der Studie. Die aktuelle Bewertung spiegele diese starke Entwicklung (absolut und relativ) noch nicht wider. Das Anlageurteil wird mit "Kaufen" bestätigt.

De.mem: Wachstumsstarker Small Cap aus Australien

Ein Unternehmen, das in den vergangenen Jahren stets mit hohen Einnahmenzuwächsen überzeugen konnte, ist De.mem. Auch für dieses Jahr stellt der in Australien ansässige Anbieter von innovativen membranbasierten Wasseraufbereitungsanlagen einen neuen Einnahmenrekord in Aussicht. Andreas Kröll, CEO von De.mem, verweist auf den hohen Anteil wiederkehrender Einnahmen und das außergewöhnliche Margenprofil des Unternehmens. Die Aktie von De.mem ist an der Australian Securities Exchange (ASX) gelistet und kann auch in Deutschland gehandelt werden (ISIN AU000000DEM4).

Für das abgelaufene dritte Quartal meldete De.mem einen Anstieg der Cash-Einnahmen um 23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf die Rekordmarke von 7,44 Millionen US-Dollar. Damit wuchs das Unternehmen zum einen um ein Vielfaches stärker als der Markt für Wasseraufbereitung. Zum anderen - und das ist ebenfalls bemerkenswert - war es bereits die 22. Steigerung des Quartalsumsatzes in Folge (jeweils im Vergleich zum Vorjahreszeitraum). Auch für das kommende Jahr rechnet CEO Andres Kröll mit einer dynamischen Geschäftsentwicklung. Einerseits, weil das Unternehmen mit seinen Wasseraufbereitungssystemen in einem Zukunftsmarkt tätig ist. Insbesondere technologisch hochwertige Membrananwendungen, wie sie De.mem anbietet, dürften in den kommenden Jahren auf eine hohe Nachfrage stoßen, da immer mehr Unternehmen zur Wiederverwendung von Abwasser verpflichtet werden. Andererseits verspricht sich Kröll zusätzliche Marktchancen durch die Einführung selbst entwickelter und standardisierter Produkte zur Haushaltswasserfiltration. Der Start in das neue Produktsegment verlief vielversprechend. Andreas Kröll: "Mit der neuen Vertriebsinitiative rund um unsere standardisierten, kleintechnischen Filtrationsprodukte haben wir unser Produktportfolio weiterentwickelt. Neben dem zusätzlichen Umsatzpotenzial stellt dies unsere hohe Technologie- und Fertigungskompetenz im Bereich der Wasseraufbereitung unter Beweis."

De.mem ISIN: AU000000DEM4 http://www.demembranes.com/ Land: Australien

Links: https://demembranes.com/investors/

Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit De.mem existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von De.mem. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von De.mem können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: https://demembranes.com/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten?bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung De.mem vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

