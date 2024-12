DJ Carlos Tavares tritt als CEO des Jeep-Herstellers Stellantis zurück

Von Ryan Felton

DOW JONES--Stellantis-CEO Carlos Tavares tritt mit sofortiger Wirkung zurücktritt. Dies teilte die Chrysler-Muttergesellschaft Stellantis mit. Umsätze und Gewinn des Automobilherstellers sind im laufenden Jahr stark zurückgegangen. Stellantis zufolge hat ein spezieller Board-Ausschuss bereits mit der Suche nach einem neuen CEO begonnen und rechnet im ersten Halbjahr 2025 mit einem Nachfolger. Bis dahin soll ein Interims-Board-Committee unter der Leitung von Stellantis-Chairman John Elkann die Aufgaben von Tavares übernehmen.

Die Entscheidung von Tavares, mehr als ein Jahr früher als erwartet zurückzutreten, folgt auf ein turbulentes Jahr für den Automobilhersteller, der im Januar 2021 aus der Fusion von Fiat Chrysler Automobiles und der französischen PSA-Gruppe hervorgegangen ist. Henri de Castries, Senior Independent Director im Stellantis Board of Directors, sagte in einer Stellungnahme, in den vergangenen Wochen seien "unterschiedliche Ansichten" aufgetaucht, die zum Rücktritt von Tavares geführt hätten. Ein Unternehmenssprecher sagte, das Unternehmen wolle darüber hinaus keine Stellung nehmen.

Der Automobilhersteller hatte zuvor erklärt, dass Tavares bis zum Ende seines Vertrags Anfang 2026 im Amt bleiben würde. Bloomberg hatte am Sonntag berichtet, dass Tavares voraussichtlich zurücktreten wird. Tavares, langjähriger Manager in der Automobilindustrie mit Stationen bei Nissan Motor und Peugeot, bevor er zum CEO von Stellantis ernannt wurde, hat sich den Ruf erworben, dass er sich sehr auf Kostenkontrolle konzentriert. Bei seinem Amtsantritt sagte Tavares, dass Stellantis sein gewaltiges Gewicht mit 14 weltweit verkauften Marken nutzen würde, um jährliche Einsparungen von etwa 6 Milliarden Dollar zu erzielen.

Während der Coronavirus-Pandemie hatte Stellantis einen profitablen Lauf, der die Konkurrenten General Motors und Ford Motor übertraf. Treiber war die Bestandsverknappung, die die Verbraucher dazu veranlasste, Höchstpreise für Neufahrzeuge zu zahlen. Doch im ersten Halbjahr 2024 brachen die Umsätze ein, und der Nettogewinn sank um fast 50 Prozent, da das Unternehmen versuchte, an den hohen Preisen festzuhalten, die die Kunden weniger bereit waren zu zahlen.

Tavares räumte auf dem Investorentag im Sommer ein, dass es "arrogant" gewesen sei, nicht früher auf die drohenden Schwierigkeiten zu reagieren, mit denen Stellantis in den USA konfrontiert ist. Im dritten Quartal sank der US-Absatz im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent. Tavares' unerbittlicher Fokus auf Margen und sein harter Führungsstil führten auch zu zunehmenden Spannungen mit Händlern, Lieferanten und Politikern. Vor allem US-Händler haben sich darüber beschwert, dass die Autos von Stellantis weniger erschwinglich sind als die der Konkurrenz. Die Spannungen kochten im September über, als Mitglieder einer von Händlern geleiteten Beratergruppe einen offenen Brief an Tavares schrieben, in dem sie ihm "katastrophale Entscheidungen" im Umgang mit dem US-Markt vorwarfen, der für den Autohersteller ein wichtiger Gewinnbringer ist.

In Italien hat Stellantis in diesem Jahr wiederholt die Produktion in seinen Werken gestoppt, was zum ersten landesweiten Arbeiterstreik seit 20 Jahren und zu angespannten Beziehungen zu Politikern in Rom führte. In einer kämpferischen Aussage vor dem italienischen Parlament im Oktober machte Tavares die hohen Produktionskosten des Landes und einen Mangel an Verbraucheranreizen für den Kauf von Elektrofahrzeugen verantwortlich. Der Aktienkurs von Stellantis ist in diesem Jahr um mehr als 40 Prozent gesunken. Das Unternehmen bestätigte am Sonntag seine im Oktober veröffentlichte Finanzprognose.

