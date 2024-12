EQS-Media / 02.12.2024 / 07:30 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG Ivry-sur-Seine, Frankreich - 2. Dezember 2024, 7:30 Uhr MEZ VERKAUF ABGESCHLOSSEN: CTS EVENTIM ERWIRBT VON FNAC DARTY 17 PROZENT DER ANTEILE AN FRANCE BILLET Fnac Darty und CTS EVENTIM geben bekannt, dass der Verkauf einer 17-prozentigen Beteiligung an France Billet von Fnac Darty an CTS EVENTIM nach Erteilung der erforderlichen Genehmigungen und Konsultierung der Mitarbeitervertretungen abgeschlossen ist. Enrique Martinez, Chief Executive Officer von Fnac Darty, kommentiert: "Wir freuen uns über den erfolgreichen Abschluss des Deals zwischen France Billet und CTS Eventim. Der gemeinsame Erfolg beim Ticketing für die Olympischen Spiele war ein wichtiger Meilenstein und unterstreicht die Relevanz dieser Partnerschaft. Wir sind überzeugt von einer vielversprechenden Zukunft für France Billet an der Seite eines der weltweit führenden Ticketing-Unternehmen, um Mehrwert zu schaffen und die Zuschauer-Experience durch Innovationen weiterzuentwickeln. Als Minderheitsgesellschafter werden wir das Ticketing-Geschäft in Frankreich weiterhin aktiv durch unsere Verkaufsstellen und die Marke Fnac Spectacles unterstützen." Klaus-Peter Schulenberg, Chief Executive Officer von CTS EVENTIM, fügt hinzu: "Diese Transaktion ist ein weiterer bedeutender Meilenstein in unserer langjährigen und erfolgreichen Partnerschaft mit Fnac Darty. Als Mehrheitsaktionär von France Billet sind wir gut aufgestellt, um weitere Potenziale im dynamischen französischen Ticketing-Markt zu erschließen und unsere Präsenz in dieser Schlüsselregion auszubauen." Im Rahmen der strategischen Weiterentwicklung ihrer Partnerschaft hatte CTS EVENTIM Fnac Darty 2023 über die Absicht informiert, die Option zum Erwerb weiterer 17 Prozent an France Billet gemäß der 2019 geschlossenen Partnerschaftsvereinbarung auszuüben. Seit 2019 arbeiten France Billet, Fnac Darty und CTS EVENTIM erfolgreich zusammen, um neue Ticketing-Technologien einzuführen und ihr Know-how für die Olympischen Spiele 2024 in Paris zu bündeln - mit herausragenden Ergebnissen. EVENTIMs Ziel ist es, das Geschäft weiter auszubauen, indem Technologien implementiert und die Marken von EVENTIM weiterentwickelt werden, um Veranstalter dabei zu unterstützen, mehr Fans zu erreichen. Der Verkauf dieses 17-Prozent-Anteils durch Fnac Darty an CTS EVENTIM wurde nach Erhalt der wettbewerbsrechtlichen Genehmigungen der Europäischen Kommission und der Schweizer Behörden abgeschlossen. Mit dieser Transaktion wird CTS EVENTIM Mehrheitsgesellschafter von France Billet, das weiterhin unter gemeinsamer Kontrolle betrieben wird. Fnac Darty behält einen Anteil von 35 % und bleibt in die Unternehmensführung eingebunden. Ab Dezember wird France Billet in der Finanzberichterstattung von CTS EVENTIM vollständig konsolidiert. Das Management-Team und die zentralen Ansprechpartner bei France Billet bleiben unverändert, um Kontinuität und Stabilität für Veranstalter und andere Partner sicherzustellen. Fnac Darty wird sich auch künftig für die Förderung der Kultur einsetzen und das Ticketing-Geschäft in Frankreich unterstützen. France Billet wird die Marke Fnac Spectacles wie gewohnt weiter nutzen und den Ticketverkauf in den Fnac-Stores fortführen. CTS EVENTIM und Fnac Darty sind überzeugt, dass beide Seiten ebenso wie France Billet, die Veranstalter und nicht zuletzt die Fans vom Erfolg ihrer Partnerschaft profitieren werden.

Über Fnac Darty Fnac Darty zählt mit Aktivitäten in 13 Ländern zu Europas führenden Retail-Unternehmen für Unterhaltung, Freizeit, Consumer Electronics und Haushaltsgeräte. Die Gruppe beschäftigt rund 25.000 Mitarbeiter und verfügt über ein Netzwerk von mehr als 1000 Stores (Stand: Dezember 2023). Fnac Darty zählt zu Frankreichs größten E-Commerce-Anbietern. Die drei Retail-Websites des Unternehmens fnac.com, darty.com and natureetdecouvertes.com verzeichnen monatlich zusammen mehr als 27 Millionen Unique Visitors. Als einer der führenden Omni-Channel-Retailer erzielte Fnac Darty 2023 einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro, 22 Prozent davon im Online-Business. Weitere Informationen: www.fnacdarty.com Über France Billet France Billet ist das führende Ticketing-Unternehmen in Frankreich und managt jährlich 36 Millionen Tickets über seine Ticketing-Technologien und -Services. Mit seinen Websites Fnacspectacles.com und billetreduc.com sowie 7000 Partnerwebsites ist France Billet führend in der Online-Distribution. Das Vertriebsnetzwerk wird ergänzt durch lokale Vorverkaufsstellen und Büros. Mit seinen Tochtergesellschaften Tick&Live und EVENTIM France ist France Billet zudem ein bedeutender Anbieter von Ticketing-Software für Unterhaltungs- und Sportveranstaltungen, nicht zuletzt als "Official Supporter" der Ticketing-Services für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris. About CTS EVENTIM CTS EVENTIM ist ein international führendes Ticketing und Live Entertainment Unternehmen. Pro Jahr werden mehr als 300 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Laut dem "Global Promoter Ranking 2023" von Pollstar ist die Gruppe der zweitgrößte Veranstalter der Welt. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und Mitglied des MDAX. Der Konzern erwirtschaftete 2023 in mehr als 25 Ländern einen Umsatz von 2,4 Mrd. Euro.

