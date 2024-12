Der Chemiekonzern BASF bekräftigt sein Bekenntnis zum traditionsreichen Stammwerk in Ludwigshafen, ungeachtet eines weitreichenden Kostensenkungsprogramms. Um die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts wiederherzustellen, plant das Unternehmen bis Ende 2026 Einsparungen in Höhe von einer Milliarde Euro. Die Unternehmensführung erkennt dabei sowohl die Besorgnis als auch das Verständnis der Mitarbeiterschaft für die notwendigen Veränderungen an und betont die Bedeutung transparenter Kommunikation in diesem Transformationsprozess.

Herausforderungen für Produktionseinheiten

Besondere Aufmerksamkeit gilt den Produktionsanlagen am Standort, von denen etwa ein Fünftel kurz- oder langfristige Wettbewerbsrisiken aufweist. Die Werkleitung analysiert derzeit intensiv Optimierungsmöglichkeiten für die betroffenen Einheiten. Parallel dazu stehen Verhandlungen über eine neue Standortvereinbarung an, die nach 2025 in Kraft treten soll. Diese soll den Weg für die erforderlichen Anpassungen ebnen und gleichzeitig die Zukunftsfähigkeit des Standorts sichern.

