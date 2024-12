Basel - Der Reisedetailhändler Avolta expandiert nach Saudi-Arabien. So eröffnet das Unternehmen am King Khalid International Airport in Riad zehn Geschäfte im Gastronomiebereich. Gemäss der Übereinkunft sollen in den Terminals 1 und 2 zehn Geschäfte auf insgesamt 2125 Quadratmeter betrieben werden, teilte Avolta am Montag mit. Mit der Einführung von internationalen Gastronomie-Konzepten erhalte Avolta am King-Khalid-Flughafen in Riad Zugang zu über ...

