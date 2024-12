NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Iberdrola beim unveränderten Kursziel von 14 Euro von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Der spanische Versorger sei ein großartiges Unternehmen, schrieb Analyst Fernando Garcia in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Das sei an der Börse nun aber hinreichend eingepreist./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2024 / 22:18 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2024 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: ES0144580Y14