Der Warnstreik bei Volkswagen hat begonnen: Am Montag soll es in neun der zehn deutschen Werke zu Protestaktionen kommen. Die Mitarbeiter fordern eine Lösung des Tarikkonflikts, mit dem eine Lohnkürzung einhergeht.Die Streiks wurden von der Gewerkschaft IG Metall initiiert und begannen um 9.30 Uhr im Zwickauer Werk. Weitere Standorte wie das Stammwerk in Wolfsburg folgten um 10.00 Uhr. Ursprung des ...

