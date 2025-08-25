Still und heimlich hat es Volkswagen den Kritikern gezeigt: Keiner verkauft hierzulande mehr Elektroautos als die Porsche-Mutter. Prof. Dudenhöffer zeigt sich erstaunt, wie deutlich die Wolfsburger die Zulassungstabelle anführen.BYD und Depot-2030-Überflieger Xiaomi nehmen Tesla in China kräftig Marktanteile ab und auch in Europa sind die einstiegen E-Auto-Winzlinge erwachsen und zu regelrechten Zulassungs-Giganten geworden - während die Marktmacht von Tesla abnimmt."Zwerg Tesla""Im deutschen Automarkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
