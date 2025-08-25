Die jüngste Begeisterung über eine womöglich bald anstehende Leitzinssenkung in den USA ist am Montag am New Yorker Aktienmarkt wieder verflogen und Ernüchterung gewichen. Sorgen wegen Zöllen und den damit verbundenen Inflationsrisiken könnten erneut die Oberhand gewinnen, hieß es. In der Nacht wird es nochmal spannend Richtung Weltraum... Am Freitag noch legten die US-Aktienkurse teils deutlich zu, nachdem Fed-Chef Jerome Powell auf dem Jackson Hole Symposium angedeutet hatte, dass bei der Sitzung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär