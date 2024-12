Die Aktien des Dialysekonzerns Fresenius Medical Care zeigen eine bemerkenswerte Entwicklung an den Börsen. Mit einem Kursplus von über 2,5 Prozent nähert sich das Papier seinem aktuellen Jahreshoch von 43 Euro an und verzeichnet damit eine Jahresperformance von etwa 13 Prozent - eine beachtliche Leistung, besonders angesichts des rückläufigen MDAX. Diese positive Entwicklung wird durch optimistische Analysteneinschätzungen unterstützt, wobei besonders die Aufnahme in eine exklusive Empfehlungsliste für vielversprechende Anlageideen hervorsticht.

Positiver Ausblick für Behandlungsvolumen

Die Wachstumsaussichten des Unternehmens werden besonders ab dem Geschäftsjahr 2026 als vielversprechend eingestuft, wobei das Behandlungsvolumen als wichtiger Treiber identifiziert wird. Nach einer längeren Konsolidierungsphase, die im Oktober 2022 bei unter 26 Euro ihren Tiefpunkt fand, deutet sich nun eine nachhaltige Trendwende an. Analysten sehen mittelfristig Kurspotenzial bis zu 52 Euro, was eine Rückkehr zum Kursniveau des Sommers 2022 bedeuten würde.

Anzeige

Fresenius Medical Care-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Fresenius Medical Care-Analyse vom 2. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Fresenius Medical Care-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Fresenius Medical Care-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Fresenius Medical Care: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...