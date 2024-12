DJ Allianz kauft Schaden- und Unfallgeschäft des australischen Autoklubs RAA

DOW JONES--Die Allianz kommt mit dem Verkehrsclub Royal Automobile Association of South Australia (RAA) ins Geschäft. Der deutsche Versicherer übernimmt für 642 Millionen australische Dollar (umgerechnet rund 396 Millionen Euro) das Schaden- und Unfall-Versicherungsgeschäft der RAA, wie er am Montag mitteilte, und vertreibt für 20 Jahre exklusiv dessen Hausrat- und Autoversicherungen. Allianz-Manager Richard Feledy sagte, die RAA sei der größte Versicherer in Südaustralien. 270 Mitarbeiter wechseln im Rahmen des Deals, der Mitte 2025 abgeschlossen werden soll, zur Allianz. Die RAA vertritt 825.000 Mitglieder.

December 02, 2024

