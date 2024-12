Die meistgehandelten Produkte: Volkswagen droht Milliardenstrafe in Indien!

Der DAX® startete mit einem Rekordhoch in die neue Handelswoche. Der deutsche Leitindex kletterte über die Marke von 19.700 Punkten und liegt knapp 0,5 Prozent über dem Schlusskurs von Freitag. Damit ist er auf dem besten Weg eine Rally zum Jahresende hinzulegen. Zu den meistgehandelten Produkten gehören heute natürlich zwei Call Knock-out-Produkte auf den DAX®. Aber auch Call-Optionsscheine auf NVIDIA sind wieder gefragt.

Die Aktie des US Tech-Riesen stieg am Freitag um über 2 Prozent auf 138.25 USD. Die Verluste der vergangenen Woche sorgten trotzdem dafür, dass NVIDIA seinen Platz als wertvollstes Unternehmen wieder an Apple abgeben musste. Die Einführung der Blackwell-Chips und die jüngsten Quartalsergebnisse unterstützen fortdauernd das anhaltende Wachstum des Unternehmens. Im Blickpunkt der Anleger stehen zudem Long Faktor-Optionsscheine auf Rheinmetall. Das Papier des deutschen Rüstungskonzerns notiert am Montag rund 0,9 Prozent höher bei 628 EUR. Ein Waffenstillstand zwischen der Ukraine und Russland könnte kurzfritig zu einem Abverkauf der Aktie führen, doch sollte auf lange Sicht an der positiven Geschäftsentwicklung nicht viel ändern. Die Anleger bleiben optimistisch. Doch auch Short Faktor-Optionsscheine auf Volkswagen sind heute gefragt. Die Aktie des deutschen Autobauers hat einen historischen Tiefstand erreicht. Nachrichten zufolge hat die Indien-Tochter des Konzerns bei den Zöllen betrogen. Sollte sich dieser Verdacht bestätigen, könnte es teuer werden. Auf VW würde eine Milliardenstrafe zukommen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD818M 9,99 19719,50 Punkte 18737,20 Punkte 19,78 Open End DAX® Put HD06SC 5,61 19712,50 Punkte 20253,20 Punkte 29,37 Open End DAX® Call UG0FP8 5,67 19719,50 Punkte 19172,88 Punkte 38,62 Open End DAX® Call UG0FPG 5,33 19719,50 Punkte 19212,90 Punkte 41,46 Open End Tesla Inc. Call HC3FEN 19,99 350,895 USD 140,99 USD 1,68 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.12.2024; 11:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD6KUG 1,96 19724,50 Punkte 16000,00 Punkte 58,93 16.09.2025 DAX® Call UG0CUE 0,77 19723,57 Punkte 20200,00 Punkte 270,11 20.12.2024 NVIDIA Corp. Call HD406U 38,09 136,355 USD 100,00 USD 3,32 19.03.2025 DAX® Call UG0CSF 2,36 19723,57 Punkte 19600,00 Punkte 83,91 06.12.2024 NVIDIA Corp. Call HD4PGC 6,05 136,355 USD 190,00 USD 20,27 18.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.12.2024; 11:40 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Long HD367J 24,90 625,40 EUR 467,15 EUR 4 Open End MicroStrategy Inc. Long HD3G3C 7,83 380,40 USD 258,56 USD 3 Open End Volkswagen AG Vz. Short HC5RPT 9,14 80,66 EUR 92,24 EUR -7 Open End Rheinmetall AG Long HD367G 19,60 625,40 EUR 498,27 EUR 5 Open End NVIDIA Corp. Long HD6C0Y 3,06 136,545 USD 103,68 USD 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.12.2024; 11:45 Uhr;

