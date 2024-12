Die Novartis AG verzeichnet einen bedeutenden strategischen Durchbruch mit der Unterzeichnung eines exklusiven globalen Lizenz- und Kooperationsabkommens für das PTC518 Huntington-Programm. Der Schweizer Pharmariese investiert hierfür eine Vorauszahlung von einer Milliarde US-Dollar und verpflichtet sich zu weiteren erfolgsabhängigen Zahlungen von bis zu 1,9 Milliarden US-Dollar. Die Vereinbarung sieht vor, dass Novartis nach Abschluss der laufenden PIVOT-HD-Studie die vollständige Verantwortung für Entwicklung, Herstellung und Vermarktung übernimmt. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2025 erwartet.

Aktuelle Börsenentwicklung

Die Novartis-Aktie zeigt sich trotz der Ankündigung des Großdeals verhalten und bewegte sich im SIX SX-Handel um die 93 CHF-Marke. Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 102,72 CHF besteht noch Aufholpotenzial. Analysten sehen das durchschnittliche Kursziel bei knapp 100 CHF, was auf weiteres Wachstumspotenzial hindeutet. Die positive Geschäftsentwicklung spiegelt sich auch in den jüngsten Quartalszahlen wider, die einen Gewinn je Aktie von 1,37 CHF ausweisen.

