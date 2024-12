Die Merck-Aktie zeigte sich im XETRA-Handel mit einer verhaltenen Entwicklung und notierte bei 141,70 EUR. Im Tagesverlauf bewegte sich der Kurs zwischen einem Höchststand von 142,15 EUR und einem Tiefstwert von 140,35 EUR. Bemerkenswert ist die positive Umsatzentwicklung des Unternehmens im vergangenen Quartal, die einen Zuwachs von 3,46 Prozent auf 5,35 Milliarden EUR verzeichnete. Allerdings spiegelt sich diese Entwicklung nicht im Aktienkurs wider, der deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 177,00 EUR vom 30. August 2024 liegt.

Dividenden und Zukunftsaussichten

Für Anleger gibt es dennoch positive Signale: Die Dividendenausschüttung soll voraussichtlich von 2,20 EUR im Jahr 2023 auf 2,35 EUR im laufenden Jahr steigen. Analysten zeigen sich zuversichtlich und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 186,71 EUR an. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Gewinn von 8,78 EUR je Aktie prognostiziert, was das Vertrauen in die langfristige Entwicklung des Unternehmens unterstreicht.

