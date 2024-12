INDEXÄNDERUNG/Redcare Pharmacy werden in Stoxx-600 aufgenommen - Platz machen müssen unter anderen Hugo Boss, Aixtron und Wacker Chemie

DJ INDEXÄNDERUNG/Redcare Pharmacy werden in Stoxx-600 aufgenommen

DOW JONES--Die Aktie der Online-Apotheke Redcare Pharmacy wird neben acht weiteren Titeln in den Stoxx-600-Index aufgenommen. Platz machen müssen dafür unter anderen Hugo Boss, Aixtron und Wacker Chemie, wie der Indexbetreiber Stoxx Ltd am Montagabend im Rahmen seiner vierteljährlichen Indexüberprüfung mitteilte. Keine Änderung gab es erwartungsgemäß bei den beiden großen Auswahlindizes Euro-Stoxx-50 bzw. Stoxx-50. Die Änderungen werden zum Handelsbeginn am 23. Dezember umgesetzt.

Nachfolgend eine Übersicht der Zu- und Abgänge im Stoxx-600-Index:

+ Stoxx-600 NEUAUFNAHME - Banca Generali - Bridgepoint - Carnival - Playtech - Redcare Pharmacy - Sparebank 1 Sor-Norge - TP ICAP - Vopak - VZ Holding HERAUSNAHME - Aixtron - Hays - Hugo Boss - Ipsos - OCI - SES - Volvo Car - Wacker Chemie - Worldline

