Es läuft rund am deutschen Aktienmarkt. Die Marke von 20.000 Punkten ist nach dem Kurssprung von gestern in Reichweite. Gut möglich, dass heute der nächste Anlauf erfolgt. Die Vorgaben aus Übersee sind unterschiedlich - mit leicht positiver Tendenz.Der Automarkt zeigt sich dynamisch: Während Xiaomi mit starken E-Auto-Verkäufen in China beeindruckt, sorgt bei Stellantis der plötzliche Rücktritt von CEO Carlos Tavares für Turbulenzen und Kursverluste. In Indien könnten neue Subventionen den E-Auto-Markt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...