Data Risk Intelligence kombiniert positions- und verhaltensbasierte Datenrisikoindikatoren, um Risiken für sensible Daten proaktiv zu erkennen und zu mindern.

Erste Lösung, die die Datensicherheitsfunktionen der Imperva Data Security Fabric und der Thales CipherTrust Data Security Platform vereint, um CIOs, CISOs und Datenrisikospezialisten eine äußerst zuverlässige Risikobewertung von Daten zu bieten.

Thales kündigt die Einführung von Data Risk Intelligence an, einer bahnbrechenden Lösung der Imperva Data Security Fabric (DSF), die sich proaktiv mit den Risiken für Daten befasst, unabhängig davon, wo sie gespeichert sind. Seit der strategischen Übernahme von Imperva durch Thales im Dezember 2023, ist die das erste gemeinsame Produkt. Die Risiko- und Bedrohungsidentifizierungsfunktionen der Imperva Data Security Fabric und der Thales CipherTrust Data Security Platform werden in der Lösung vereint.

In der modernen digitalen Landschaft stehen Unternehmen vor der Herausforderung, die Sicherheit über eine ständig wachsende Angriffsfläche zu verwalten und gleichzeitig die Einhaltung gesetzlicher Standards zu gewährleisten. Daten und Abläufe sind über Cloud-, lokale und hybride Systeme verteilt. Deshalb benötigen Sicherheitsteams einen ständigen und umfassenden Überblick darüber, wo sich ihre Daten befinden, über welche Arten von Daten sie verfügen und welche potenziellen Risiken für diese Daten bestehen. Laut dem 2024 Thales Data Threat Report berichten 93 Prozent der Unternehmen von einer Zunahme der Bedrohungen im Vergleich zum Vorjahr.

Bessere Sichtbarkeit und Kontrolle für Sicherheitsteams und SOCs

Die kombinierte Intelligenz und die kontextbezogenen Einblicke von Data Risk Intelligence bieten eine einheitliche Sicht auf das Risiko und liefern eine Gesamtrisikobewertung, die auf die jeweilige Umgebung zugeschnitten ist. Darüber hinaus versetzt die Lösung CIOs, CISOs und Datenrisikospezialisten in die Lage, Prioritäten für die Risikominderung zu setzen und klare Empfehlungen für Abhilfemaßnahmen zu geben.

Data Risk Intelligence liefert eine äußerst zuverlässige Risikobewertung und klare Empfehlungen für Abhilfemaßnahmen, die auf einer Vielzahl von Datenrisikoindikatoren durch fortschrittliche Analysen basieren, die auf Benutzerberechtigungen, Schwachstellen in Datenquellen, der Verwendung von Verschlüsselung nach NIST-Standards, der Überwachung verdächtiger Aktivitäten und anderen anpassbaren Eingaben beruhen.

Todd Moore, VP Data Security-Produkte bei Thales sagt: "Die Möglichkeit, das Datenrisiko in den wichtigsten Dimensionen Organisationsrisiko, Asset-Risiko und regulatorisches Risiko an einem Ort zu betrachten, ist extrem wichtig. Data Risk Intelligence ist die erste von vielen Integrationen zwischen den Plattformen von Thales und Imperva. Sie versetzen unsere Kunden in die Lage, ihre Daten und alle Wege zu ihnen zu schützen. Durch unsere kombinierten Plattformen verfügt Thales über alle Werkzeuge, um unseren Kunden zu helfen, ihre Datensicherheitsrisiken zu verstehen und eine klare Reihe von Maßnahmen zu ergreifen, um diese Risiken zu mindern."

"Die Risiken für Unternehmensdaten sind multidimensional, und Unternehmen haben Schwierigkeiten, das Volumen und den Umfang dieser Risiken zu bewältigen und gleichzeitig einen optimalen Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten", sagt Jennifer Glenn, Research Director, Data and Information Security bei der IDC Security and Trust Group. "Die Zentralisierung der Datenrisikotransparenz und -verwaltung bietet wertvollen Kontext über die Daten und ihre Schwachstellen und ermöglicht es Unternehmen, den Schutz dort zu priorisieren, wo er am dringendsten benötigt wird."

Die wichtigsten Vorteile der Data Risk Intelligence:

Enhanced Risk Priorisierung: Kombiniert risikobezogene Informationen aus der Data Security Fabric und der CipherTrust Data Security Platform, um präzise Risikobewertungen zu liefern, die zuverlässige Entscheidungen ermöglichen.

Kombiniert risikobezogene Informationen aus der Data Security Fabric und der CipherTrust Data Security Platform, um präzise Risikobewertungen zu liefern, die zuverlässige Entscheidungen ermöglichen. Umfassende Sichtbarkeit: Bietet eine einheitliche Sicht auf Datenrisiken im gesamten Datenbestand, reduziert die Komplexität, liefert hochqualifizierte Datenrisikobewertungen und empfiehlt Schutzmaßnahmen.

Bietet eine einheitliche Sicht auf Datenrisiken im gesamten Datenbestand, reduziert die Komplexität, liefert hochqualifizierte Datenrisikobewertungen und empfiehlt Schutzmaßnahmen. Anpassbare Risikoindikatoren: Ermöglicht Unternehmen die Anpassung von Risikoindikatoren an ihre spezifische Umgebung und hebt die wichtigsten Bedrohungen hervor

Ermöglicht Unternehmen die Anpassung von Risikoindikatoren an ihre spezifische Umgebung und hebt die wichtigsten Bedrohungen hervor Integration von Verschlüsselung: Nutzt die Verschlüsselungsfunktionen der CipherTrust Data Security Platform, um Datenschutz auf allen Ebenen zu gewährleisten.

Nutzt die Verschlüsselungsfunktionen der CipherTrust Data Security Platform, um Datenschutz auf allen Ebenen zu gewährleisten. Erweiterte Analysen: Nutzt verhaltensbasierte und maschinell lernende Risikoindikatoren, um die Daten mit dem höchsten Risiko zu identifizieren und zu priorisieren.

DSF Data Risk Intelligence ist für alle Kunden verfügbar, die eine aktuelle Data Security Fabric Data 360-Lizenz besitzen.

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führender Anbieter von Spitzentechnologien in drei Bereichen: Verteidigung und Sicherheit, Luft- und Raumfahrt sowie digitale Identität und Sicherheit. Das Unternehmen entwickelt Produkte und Lösungen, die dazu beitragen, die Welt sicherer, umweltfreundlicher und integrativer zu machen.

Die Gruppe investiert jährlich fast 4 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung, insbesondere in wichtige Innovationsbereiche wie KI, Cybersicherheit, Quantentechnologien, Cloud-Technologien und 6G.

Thales beschäftigt fast 81.000 Mitarbeiter in 68 Ländern. Im Jahr 2023 erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz von 18,4 Mrd. EUR.

