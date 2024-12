Nach Darstellung von SMC-Research habe die Staige One AG ihre Ziele für 2024 aufgrund einer unerwarteten Lieferverzögerung deutlich revidieren müssen. Inwiefern das Auswirkungen auf 2025 habe, sei laut SMC-Analyst Adam Jakubowski noch nicht absehbar, er hat aber aufgrund der Prognoseunsicherheit seine Schätzung wie auch sein Urteil auf "Speculative Buy" abgesenkt.

Die Staige One AG sehe sich laut SMC-Research mit einer unerwarteten deutlichen Verzögerung in der Auslieferung der Kameras aus dem im Frühjahr gemeldeten ACME-Deal konfrontiert und habe deswegen die Umsatz- und EBITDA-Ziele für 2024 deutlich revidieren müssen. Statt eines Umsatzes in der Bandbreite von 4,0 bis 4,4 Mio. Euro werden nun 2,2 bis 2,4 Mio. Euro erwartet, wodurch sich die EBITDA-Prognose von -2,1 bis -2,4 Mio. Euro auf -3,0 bis -3,2 Mio. Euro verschlechtert habe.

Inwiefern sich die Verzögerungen auch auf das Jahr 2025, für das bisher ein steiler Hochlauf des Auftrags geplant worden sei, auswirken, sei derzeit noch nicht absehbar. Die Analysten haben sich diesbezüglich für eine vorsichtigere Vorgehensweise entschieden und ihre Schätzungen nicht nur für 2024 an die neue Prognose angepasst, sondern auch für 2025 deutlich abgesenkt. Grundsätzlich halten sie aber an dem unterstellten Szenario eines sehr starken Wachstums fest, weil sie die Marktposition und die Strategie von Staige weiter für überzeugend halten. Dies umso mehr, als das Unternehmen auf Nachfrage von einer unverändert sehr vielversprechenden Vertriebs-Pipeline berichte, so dass die Analysten davon ausgehen, dass das von ihnen unterstellte Wachstumsszenario in den nächsten Quartalen schrittweise eine immer breitere Fundierung durch konkrete Aufträge erfahren werde.

Dies würde auch die kurzfristig stark ausgeprägte Abhängigkeit der Zahlen vom Verlauf der ACME-Auslieferungen mildern. Da die Analysten die diesbezügliche Unsicherheit jetzt als erhöht einstufen, sehen sie nun auch ihre Schätzungen insgesamt als mit einer höheren Prognoseunsicherheit behaftet. Sie ändern ihr Urteil deswegen auf "Speculative Buy", ihr Kursziel liege nach Anpassung der Schätzungen nun bei 5,20 Euro.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 03.12.2024 um 9:10 Uhr)

