HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GFT Technologies mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Die Erholung in Brasilien setze sich fort, schrieb Analyst Wolfgang Specht in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar nach einem Treffen mit dem Finanzchef auf der Berenberg-Investorenkonferenz. Der geringere Arbeitskräfteabgang stütze die Margenbelebung./ag/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2024 / 10:32 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005800601