© Foto: Christian Schultz/dpa

Die dänische Novo Nordisk steht unter Druck, ihr beliebtes Gewichtsreduktionsmittel Wegovy früher als geplant in Indien einzuführen, da Konkurrent Eli Lilly mit Mounjaro kurz vor dem Markteintritt steht.Novo Nordisk überlegt, seine Strategie für den Markteintritt von Wegovy in Indien zu ändern. Ursprünglich war eine Einführung im Jahr 2026 geplant. Doch angesichts der wachsenden Konkurrenz durch Eli Lilly, die ihre eigene GLP-1-basierte Therapie Mounjaro bereits 2025 in Indien auf den Markt bringen wollen, drängt das indische Management von Novo auf einen Launch im nächsten Jahr. Indiens Management-Team schlägt Alarm In einem internen Meeting in der Konzernzentrale in Dänemark äußerte das …