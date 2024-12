Die BASF-Aktie verzeichnete im XETRA-Handel einen bemerkenswerten Aufschwung mit einem Kursanstieg von 1,6 Prozent auf 43,94 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf über 669.000 Aktien, wobei der Tageshöchststand bei 44,11 EUR lag. Diese positive Entwicklung steht im Kontext des aktuellen Marktumfelds, in dem deutsche Chemieaktien zunehmend als attraktive Anlagemöglichkeit wahrgenommen werden. Besonders beachtenswert ist dabei die Transformation des Unternehmens, die sich in den jüngsten Quartalszahlen widerspiegelt - BASF konnte einen Gewinn je Aktie von 0,32 EUR verbuchen, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahresverlust darstellt.

Analysten-Prognosen

Für das kommende Geschäftsjahr rechnen Marktexperten mit einer positiven Entwicklung. Der durchschnittliche faire Wert wird auf 52,22 EUR je Aktie geschätzt, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kursniveau bedeutet. Auch die prognostizierte Dividendenausschüttung von 2,48 EUR für das kommende Jahr unterstreicht die solide Geschäftsentwicklung des Chemiekonzerns.

