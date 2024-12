© Foto: Susan Walsh/AP/dpa - dpa-Bildfunk

Jeff Bezos unterstützt das KI-Chip-Unternehmen Tenstorrent, das dem Marktführer Nvidia die Dominanz im Bereich künstlicher Intelligenz streitig machen will. Bezos Expeditions, die private Investmentgesellschaft des Amazon-Gründers, beteiligte sich an einer Finanzierungsrunde in Höhe von 693 Millionen US-Dollar, bei der auch Samsung Securities, AFW Partners, LG Electronics und Fidelity etwas beisteuerten. "Wir freuen uns über die breite Unterstützung durch Investoren, die an unsere Vision glauben", erklärte Keith Witek, COO von Tenstorrent. Das Unternehmen plant, die Mittel in den Ausbau seiner Open-Source-KI-Software-Stacks, die Einstellung von Entwicklern und die Erweiterung seiner …