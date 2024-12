XRP erobert den dritten Platz - Was treibt den Kurs?Analyse und AusblickAm 3. Dezember 2024 erreichte XRP einen Kurs von 2,65 US-Dollar, womit die Gesamtmarktkapitalisierung erstmals die von USDT übertraf. Damit ist XRP nach Bitcoin und Ethereum die drittgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung.Treiber des XRP-Kursanstiegs1. Regulatorische und rechtliche EntwicklungenDer XRP-Kurs wird stark durch die rechtlichen Auseinandersetzungen mit der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) beeinflusst. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...