Der französische Pharmakonzern Sanofi plant eine bedeutende Expansion seiner Produktionskapazitäten in China mit einer Investition von etwa einer Milliarde Euro. Diese strategische Entscheidung, die das bisher größte Investment des Unternehmens in China darstellt, zielt darauf ab, eine neue hochmoderne Insulinproduktionsstätte in Peking zu errichten. Der Standort wird im Wirtschaftsentwicklungsgebiet Yizhuang angesiedelt und soll mit modernster Automatisierungstechnologie sowie digitalen Managementsystemen ausgestattet werden. Diese Entwicklung spiegelt sich auch positiv im Aktienkurs wider, der zuletzt einen leichten Aufwärtstrend verzeichnete.

Aktuelle Kursentwicklung

Die Sanofi-Aktie zeigt sich derzeit in einer stabilen Verfassung und konnte im jüngsten Handel einen Kursanstieg von 0,72 Prozent verbuchen. Mit einem aktuellen Kurs von 92,15 Euro und einem Zugewinn von 66 Cent gegenüber dem Vortagesschluss demonstriert das Wertpapier eine positive Tendenz, die möglicherweise durch die ambitionierten Expansionspläne in China gestützt wird.

Anzeige