DWK Deutsche Wasserkraft AG startet Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechtsangebot



03.12.2024 / 16:09 CET/CEST

DWK Deutsche Wasserkraft AG startet Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechtsangebot

Öffentliches Angebot für Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht läuft vom 4. Dezember bis 17. Dezember

Insgesamt werden 552.116 neue Aktien zu einem Bezugspreis von 1,60 EUR angeboten, Bezugsrechtsverhältnis liegt bei 4:1

Emissionserlöse sollen für weiteres strategisches Wachstum verwendet werden

Erwerb der Antares Hydropower mittels Sachkapitalerhöhung weiterhin geplant Hamburg, 3. Dezember 2024 - Die DWK Deutsche Wasserkraft AG ("DWK", ISIN: DE000A2AAB74) gibt den Start des Bezugsrechtsangebots ihrer Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital bekannt. Demnach beginnt der Angebotszeitraum am 4. Dezember 2024 (0:00 Uhr) und endet am 17. Dezember (24:00 Uhr). Angeboten werden in diesem Zeitraum 552.116 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien, die zu einem Bezugspreis von 1,60 EUR von ausschließlich bestehenden Aktionären der DWK bezogen werden können (siehe Ad-hoc-Mitteilung vom 1. Oktober 2024). Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde in einem Verhältnis von 4:1 festgelegt, d.h. vier von einem Aktionär gehaltene Aktien berechtigen zu einem Bezug von einer neuen Aktie. Etwaige aufgrund des Bezugsrechts nicht bezogene neue Aktien werden bezugswilligen bestehenden Aktionären zeitgleich zum Bezugsangebot zum Überbezug zu dem festgesetzten Bezugspreis angeboten. Des Weiteren liegen der DWK bereits verbindliche Zusagen von Aktionären der Gesellschaft vor, mit denen eine Übernahme sämtlicher neuer Aktien garantiert wird (Backlog-Vereinbarung). Das Brutto-Emissionsvolumen der Transaktion liegt bei bis zu 883.385 EUR. Mit den Mitteln aus der Kapitalerhöhung plant die DWK ihr weiteres strategisches Wachstum zu forcieren. Die Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechtsangebot geht einher mit der strategischen Neupositionierung der Gesellschaft - so hat sich die DWK als unabhängiger Wasserkraft-Stromerzeuger in Deutschland positioniert und fokussiert sich auf den stark wachsenden Markt von Laufwasserkraftwerken im Größensegment von bis 10 Megawatt in Skandinavien sowie der DACH-Region. Begleitet wird die DWK bei dieser Kapitalerhöhung von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG. Neben der Barkapitalerhöhung wird die DWK in den kommenden Wochen auch eine Kapitalerhöhung in Höhe von 218.750 EUR gegen Sacheinlage durchführen (vgl. Ad-hoc Mitteilung vom 1. Oktober 2024). In diesem Zuge sollen sämtliche Geschäftsanteile an der ANTARES Hydropower Norway AS ("Antares") erworben werden. Antares ist in Besitz der beiden DWK-Vorstände Jan Erik Schulien und Henning Rath und berät als Dienstleister Investoren beim Erwerb, Betrieb sowie Verkauf von Wasserkraftwerken. Pressekontakt und Investor Relations edicto GmbH

Ralf Droz / Svenja Liebig

+49 69 90550 556

rdroz@edicto.de



