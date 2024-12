Im Rahmen des Staatsbesuchs des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Saudi-Arabien verstärkt TotalEnergies seine Präsenz im Königreich durch mehrere wegweisende Projekte. Das Unternehmen unterzeichnete ein bedeutendes Abkommen für das 300-MW-Solarkraftwerk Rabigh 2 in Zusammenarbeit mit Aljomaih Energy and Water Company. Dieses Projekt ist Teil des nationalen Programms zur Steigerung des erneuerbaren Energieanteils auf 50 Prozent bis 2030. Parallel dazu treibt TotalEnergies den Bau des Wadi Al Dawasir Solarkraftwerks voran, das bereits Anfang 2025 ans Netz gehen soll.

Innovative Partnerschaften für nachhaltige Luftfahrt

Eine weitere strategische Initiative stellt die Kooperation mit Aramco und der Saudi Investment Recycling Company dar. Gemeinsam planen die Partner die Entwicklung einer Produktionsanlage für nachhaltige Flugkraftstoffe (SAF), die aus lokalen Reststoffen wie gebrauchtem Speiseöl und tierischen Fetten hergestellt werden sollen. Diese Entwicklung unterstreicht TotalEnergies' Engagement für die Saudi Green Initiative und die Vision 2030 des Königreichs.

