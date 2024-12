TotalEnergies erweitert seine Position im europäischen Markt für erneuerbare Energien durch die Übernahme der VSB Group für 1,57 Milliarden Euro. Das deutsche Unternehmen VSB, das sich in den letzten Jahren unter der Führung von Partners Group zu einer führenden Plattform für erneuerbare Energien entwickelt hat, bringt beachtliche Ressourcen mit: Über 500 Mitarbeiter, mehr als 475 MW an Kapazitäten im Betrieb oder im Bau, sowie eine Projektpipeline von 18 GW, hauptsächlich in Deutschland, Polen und Frankreich. Die Übernahme ergänzt TotalEnergies' jüngste Akquisitionen im deutschen Markt, darunter der Batteriespeicher-Entwickler Kyon Energy und der Energiemanager Quadra Energy.

Strategische Neuausrichtung in den USA

Parallel zur europäischen Expansion verkündet TotalEnergies den Verkauf von 50 Prozent eines 2-GW-Portfolios an Solar- und Batteriespeicherprojekten in Texas an Apollo-verwaltete Fonds. Diese Transaktion, die TotalEnergies Einnahmen von 800 Millionen Dollar beschert, entspricht der Unternehmensstrategie, bis zu 50 Prozent seiner Anlagen im Bereich erneuerbarer Energien nach Erreichen der kommerziellen Betriebsphase zu veräußern.

