Viel ist derzeit die Rede von Krisen, sei es politischer oder wirtschaftlicher Natur. In Deutschland sorgen vor allem die großen Autobauer für schlechte Stimmung, doch auch in anderen Branchen wird fleißig gespart und Arbeitsplätze geraten unter die Räder. An der Börse macht sich das zwar bemerkbar. Krisenstimmung herrscht aber längst nicht überall. Dazu passt schon allein nicht, dass DAX und Co. noch immer nur knapp unterhalb ihrer Allzeit-Hochs notieren.Anzeige:Gewinner gibt es noch mehr als genug und mit dazu zählte am Montag die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...