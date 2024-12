DJ Rio Tinto verkauft Anteil an Kuper-/Goldprojekt an Sumitomo Metal

Von Stuart Condie

DOW JONES--Der australische Bergbaukonzern Rio Tinto wird im Rahmen eines neuen Joint Ventures mit dem japanischen Produzenten Sumitomo Metal Mining einen Minderheitsanteil an seinem Kupfer-Gold-Projekt Winu an den Partner verkaufen. Wie Rio Tinto mitteilte, werden 30 Prozent an dem Projekt für 399 Millionen US-Dollar veräußert.

Die Unternehmen haben ein Eckpunktepapier unterzeichnet, um auf eine endgültige Vereinbarung hinzuarbeiten. Abgeschlossen werden soll diese voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2025.

Winu konzentriert sich auf eine Kupfer-Gold-Lagerstätte, die Rio Tinto 2017 in der Nähe seiner Eisenerzvorkommen in der Pilbara-Region entdeckt hat.

December 04, 2024 00:15 ET (05:15 GMT)

