Viromed Medical hat eine Vereinbarung unterzeichnet, um alle Anteile an der pharmedix GmbH zu übernehmen, einem in Hamburg ansässigen Unternehmen, das auf Gesundheitsprodukte spezialisiert ist, darunter medizinische Geräte, Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika unter den Marken N1 und ORTHOCOMPLEX. Die Übernahme, die mit bis zu 2,0 Millionen EUR bewertet wird und mit Viromed-Aktien bezahlt wird, soll voraussichtlich am 1. Januar 2025 abgeschlossen werden, vorbehaltlich einer Due Diligence-Prüfung. pharmedix erwartet im Jahr 2024 Umsätze von über 4,0 Millionen EUR, die 2025 auf 5,5 Millionen EUR ansteigen sollen, mit einer geplanten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 25% und einer operativen Marge von 15-20% bis 2029. Die Übernahme scheint eine gute strategische Ergänzung zu sein und erweitert das Portfolio von Viromed mit der Expertise von pharmedix im Bereich Markenaufbau und Omni-Channel-Vertrieb. In einer anderen Nachricht kündigte Viromed auch eine engere Kooperation mit der TDK Electronics-Tochter relyon plasma GmbH an, um dermatologische Geräte auf Basis von Kaltplasma zu entwickeln und deren Einsatz zur Verhinderung von beatmungsassoziierter Pneumonie zu untersuchen, wobei Viromed die Verwertungsrechte an den daraus resultierenden Produkten hält. Die Analysten von mwb research passen ihre Schätzungen an, kommen auf ein neues Kursziel von 6,00 EUR (zuvor: 4,60 EUR) und bestätigen ihre Spekulative KAUF-Empfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Viromed%20Medical%20AG