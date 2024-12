Kostenloses Webinar - Der Derivate-Dezember mit HSBC: Teil 1 - Von den Basics bis zum Trade

Werbung







Am heutigen Mittwoch (04.12.2024) laden wir Sie um 12:30 Uhr ganz herzlich zu unserem Webinar "Der Derivate-Dezember mit HSBC: Teil 1 - Von den Basics bis zum Trade" ein. Unsere Produktexperten Julius Weiß und Annchristin Jahnel freuen sich auf Ihre Fragen.



Pünktlich zur Weihnachtszeit startet die dreiteilige Webinarreihe "Der Derivate-Dezember". In unserer Auftaktveranstaltung "Von den Basics bis zum Trade" werden Ihnen unsere Produktexperten Annchristin Jahnel und Julius Weiß eine umfassende Einführung in die Grundlagen der Börse geben und Ihnen die wichtigsten Assetklassen und Indizes näherbringen. Zudem erhalten Sie einen Einblick in den Arbeitsablauf von verschiedenen Börsen und Brokern sowie dem Börsengeschäft selbst. Wie gewohnt haben Sie während des Webinars auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen.



Das Webinar ist für Sie kostenfrei und findet heute, 04. Dezember um 12:30 Uhr statt.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



