Hier geht's zum Smartbroker Adventskalender (Werbung): https://bit.ly/smartbroker-adventskalender Jetzt einen Bitcoin gewinnen (Werbung): https://bit.ly/smartbroker-bitcoin-gewinnspiel Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Palantir | Salesforce | SAP - Amazon angelt sich Apple als KI-Kunden - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 12 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - weiter über 20.000 Punkten Top & Flops - Anleger schalten in Risk-On-Modus Salesforce - zweistelliges Plus nach den Zahlen Marvell - KI-Hype geht weiter Okta - Aktie nach Zahlen kaum zu halten Pure Storage - über 20 % Plus nach Quartalsbericht Amazon - Apple beisst bei KI an Palantir - neues Allzeithoch Meta - will Kraftwerke bauen Termine - SentinelOne berichtet SAP - Salesforce-Zahlen treiben den Kurs an Pro7Sat1 - Übernahmespelulation ist da Musterdepot - Plus 20 Prozent seit Jahresanfang Zuschauerfragen