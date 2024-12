Nach einem deutlichen Kursanstieg in den vergangenen Handelstagen gibt die Aktie von BASF heute nach. Angesichts der Nachrichtenlage ist dies auch nicht verwunderlich. So hat sich etwa die Unternehmensstimmung im Euroraum im November deutlich verschlechtert und signalisiert ein Schrumpfen der Wirtschaft. Auch aus China und vom Gasmarkt gibt es eher negative News. Im Euroraum ist der Einkaufsmanagerindex von S&P Global zum Vormonat um 1,7 Punkte auf 48,3 Zähler gefallen, wie S&P am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...