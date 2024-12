Die Aktie der Sendergruppe springt am Mittwoch zweistellig nach oben. Auslöser ist ein italienischer Medienbericht, wonach der Großaktionär MediaForEurope (MFE) einen milliardenschweren Kredit für eine Übernahme verhandelt. MFE gehört zur Holding der Familie des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi und ist der größte TV-Anbieter in Italien und Spanien. Die Gruppe hält bereits knapp 30 Prozent an ProSiebenSat1. Laut der Zeitung "Il Messagiero" führt sie derzeit Gespräche ...

