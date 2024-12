Tagesausblick für 05.12.: Anleger in Kauflaune. ThyssenKrupp überwindet wichtige Marke

An den Aktienmärkten sind die Bullen los. Den dritten Tag in Folge schloss der DAX® mit einem neuen Rekord. Gute Zahlen von Technologiewerten wie Marvell und Salesforce sorgten für eine gute Stimmung im Sektor und darüberhinaus. Morgen warten erneut eine Reihe vielbeachteter Wirtschaftsdaten auf die Investoren.

Der Anleihemarkt präsentierte sich heute stabil. Sowohl in Europa als auch in den USA pendelten die Renditen in einer engen Range um den Schlussstand von gestern. Ein ähnliches Bild zeigten die Notierungen für Gold, Palladium und Platin. Der Preis für eine Feinunze Silber schob sich derweil über die Marke von 31 USD und testete den Widerstand bei 31,50 USD. Gelingt der Ausbruch über diese Marke hat das Edelmetall Spielraum bis 33 USD. Am Ölmärkten fehlten nach dem gestrigen Kurssprung die Anschlusskäufe. So stagnierte der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil im Bereich des Schlussstands von gestern.

Unternehmen im Fokus

FlatexDegiro konnte im Tagesverlauf kräftig zulegen und peilte zum Handelsschluss das Oktoberhoch von EUR 15 an. Hugo Boss profitierte von positiven Analystenkommentaren und setzte den Erholungskurs fort. Katalysator ist die Hoffnung, dass die Konsumbereitschaft in Asien 2025 steigt. ProSiebenSat.1 eröffnete bereits mit einem Sprung auf rund EUR 5. Zuletzt notierte die Aktie mit rund EUR 4,50 auf dem tiefesten Stand seit 2009. Heute trieben Übernahmespekulationen den Kurs nach oben. Bei Süss MicroTec deutet sich eine Gegenbewegung an. Ein Ausbruch über die Marke von EUR 50 könnte nachhaltige Kaufimpulse setzen. ThyssenKrupp hat bei EUR 3,88 das erste Kursziel überwunden und nimmt Kurs auf die nächste Widerstandsmarke von EUR 4,10.

Morgen lädt KWS Saat zur Hauptversammlung und Aurubis und Hewlett Packard veröffentlichen Geschäftszahlen.

Wichtige Termine:

ECB policymaker Patsalides speaks at Cyprus banking, fintech conference

Germany-Industrial Orders

Germany-PMI Construction

Euro Zone-Retail Sales

United States-Jobless

ECB bank supervisor Montagner speaks

Richmond Federal Reserve Bank President Barkin speaks in Charlotte, N.C.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 20.225/20.571 Punkte Unterstützungsmarken: 19.300/19.500/19.664/19.930/20.000 Punkte Der DAX® setzte den Aufwärtstrend fort und setzte sich zum Handelsschlus auf Höhe der 138,2%-Retracementlinie fest. Gelingt der Ausbruch über 20.225 Punkte eröffnet sich weiteres Potenzial bis 20.571 Punkte. Der RSI-Indikator signalisiert allerdings eine überkaufte Lage. Rücksetzer bis 19.930 Punkte dürften das aktuell bullishe Bild nicht trüben. Ein nachhaltiger Trendwechsel deutet sich frühestens unterhalb von 19.664 Punkten an. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 15.08.2024 - 04.12.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 04.12.2019 -04.12.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD7V59 82,21* 21.400 13.600 25.000 21.03.2025 DAX® UG0YX7 129,09** 23.800 13.800 28.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 75,79** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 114 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 142 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.12.2024; 17:10 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 3,51* 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 3,71* 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 6,37* 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 7,71* 17.500 22.000 21.03.2025 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.12.2024; 17:10 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.