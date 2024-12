Funding Circle Plc: POS-Transaction in Own Shares -3

DJ Funding Circle Plc: POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Plc (FCH) Funding Circle Plc: POS-Transaction in Own Shares 04-Dec-2024 / 17:36 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 04 December 2024 Funding Circle Holdings plc Transaction in own shares The Company has today purchased for cancellation the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 16 October 2024: Date of purchase: 04 December 2024 Number of ordinary shares purchased: 135,938 Highest price paid per share: 140.50p Lowest price paid per share: 134.50p Volume weighted average price paid per share: 137.0932p

The Company intends to cancel all of the purchased Ordinary Shares.

Following the cancellation of the repurchased shares, the Company's issued share capital will consist of 329,741,809 Ordinary Shares with voting rights.

There are no ordinary shares held in Treasury.

The above figure (329,741,809) may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (pence per share) Aggregated volume LSE 137.0932p 135,938

Individual information:

Number of ordinary shares Transaction price (GBp Time of transaction (UK Transaction reference Trading purchased share) Time) number venue 666 138.50 08:01:04 00313928584TRLO1 XLON 129 138.50 08:01:04 00313928585TRLO1 XLON 484 135.50 08:15:31 00313937771TRLO1 XLON 184 135.50 08:24:58 00313945078TRLO1 XLON 847 135.00 08:40:58 00313956169TRLO1 XLON 847 135.00 08:40:58 00313956170TRLO1 XLON 390 135.50 08:47:44 00313960356TRLO1 XLON 842 136.00 08:49:24 00313961346TRLO1 XLON 188 135.50 08:49:46 00313961582TRLO1 XLON 259 135.50 08:53:44 00313965408TRLO1 XLON 390 135.50 08:55:46 00313967243TRLO1 XLON 18 135.50 08:57:40 00313968599TRLO1 XLON 1064 137.50 09:03:04 00313972237TRLO1 XLON 408 137.50 09:03:04 00313972238TRLO1 XLON 1564 137.50 09:05:38 00313973521TRLO1 XLON 110 137.50 09:06:17 00313973837TRLO1 XLON 1564 137.50 09:06:17 00313973838TRLO1 XLON 377 137.00 09:12:55 00313977477TRLO1 XLON 438 137.00 09:14:56 00313978718TRLO1 XLON 145 139.50 09:21:38 00313983054TRLO1 XLON 774 139.00 09:22:17 00313983361TRLO1 XLON 1622 139.00 09:22:17 00313983362TRLO1 XLON 1570 139.50 09:22:55 00313983784TRLO1 XLON 965 139.50 09:23:33 00313984393TRLO1 XLON 460 139.50 09:23:33 00313984394TRLO1 XLON 265 139.50 09:24:15 00313985061TRLO1 XLON 580 139.50 09:24:15 00313985062TRLO1 XLON 498 139.50 09:26:50 00313987533TRLO1 XLON 1191 139.50 09:27:31 00313988061TRLO1 XLON 89 139.50 09:28:48 00313989006TRLO1 XLON 409 139.50 09:30:49 00313990950TRLO1 XLON 89 139.50 09:30:49 00313990951TRLO1 XLON 347 139.50 09:30:49 00313990952TRLO1 XLON 422 139.50 09:34:55 00313995734TRLO1 XLON 414 139.50 09:36:57 00313997945TRLO1 XLON 422 139.50 09:36:57 00313997946TRLO1 XLON 604 139.00 09:39:31 00314001309TRLO1 XLON 228 139.00 09:40:13 00314002042TRLO1 XLON 828 139.50 09:48:51 00314008989TRLO1 XLON 796 139.00 09:54:52 00314013702TRLO1 XLON 1374 140.50 10:05:32 00314017707TRLO1 XLON 227 140.50 10:05:32 00314017708TRLO1 XLON 1157 140.50 10:06:50 00314017766TRLO1 XLON 485 140.50 10:07:32 00314017809TRLO1 XLON 1157 140.50 10:07:32 00314017810TRLO1 XLON 839 140.00 10:14:23 00314018086TRLO1 XLON 853 140.50 10:21:40 00314018408TRLO1 XLON 844 140.00 10:27:39 00314018647TRLO1 XLON 843 140.00 10:31:41 00314019213TRLO1 XLON 515 140.00 10:31:41 00314019214TRLO1 XLON 329 140.00 10:32:19 00314019428TRLO1 XLON 663 140.00 10:34:20 00314019906TRLO1 XLON 663 139.50 10:36:56 00314019992TRLO1 XLON 181 139.50 10:36:56 00314019993TRLO1 XLON 841 140.00 10:42:56 00314020259TRLO1 XLON 638 139.50 10:44:58 00314020327TRLO1 XLON 827 139.50 10:47:33 00314020510TRLO1 XLON 273 139.50 10:54:52 00314020757TRLO1 XLON 1427 139.50 10:56:51 00314020857TRLO1 XLON 273 139.50 11:00:52 00314021003TRLO1 XLON 706 139.50 11:00:52 00314021004TRLO1 XLON 1355 138.50 11:14:15 00314021552TRLO1 XLON 268 138.50 11:14:55 00314021591TRLO1 XLON 794 139.00 11:24:25 00314022023TRLO1 XLON 18 139.00 11:25:43 00314022079TRLO1 XLON 703 139.00 11:26:25 00314022106TRLO1 XLON 91 139.00 11:27:44 00314022173TRLO1 XLON 504 139.50 11:33:10 00314022369TRLO1 XLON 308 139.50 11:33:49 00314022392TRLO1 XLON 504 139.50 11:35:08 00314022453TRLO1 XLON

308 139.50 11:36:28 00314022536TRLO1 XLON 473 139.50 11:41:51 00314022756TRLO1 XLON 377 139.50 11:43:49 00314022797TRLO1 XLON 122 139.50 11:49:46 00314022954TRLO1 XLON 680 139.50 11:50:23 00314022974TRLO1 XLON 40 139.50 11:51:04 00314022987TRLO1 XLON 46 139.50 11:57:52 00314023223TRLO1 XLON 814 139.50 11:59:50 00314023275TRLO1 XLON 879 139.50 12:15:14 00314023829TRLO1 XLON 786 139.50 12:15:53 00314023969TRLO1 XLON 824 139.00 12:17:11 00314024087TRLO1 XLON 34 138.50 12:22:28 00314024296TRLO1 XLON 1593 138.00 12:25:08 00314025113TRLO1 XLON 656 137.50 12:32:33 00314025411TRLO1 XLON 1073 137.50 12:33:11 00314025425TRLO1 XLON 186 137.50 12:42:30 00314025748TRLO1 XLON 490 138.00 12:45:46 00314025908TRLO1 XLON 1239 138.00 12:47:46 00314025954TRLO1 XLON 79 138.00 12:47:46 00314025955TRLO1 XLON 757 138.00 12:53:45 00314026142TRLO1 XLON 108 138.00 12:55:43 00314026198TRLO1 XLON 757 138.00 12:55:43 00314026199TRLO1 XLON 927 137.00 13:09:33 00314026644TRLO1 XLON 875 137.00 13:10:13 00314026667TRLO1 XLON 209 136.50 13:16:10 00314026856TRLO1 XLON 523 136.50 13:17:27 00314026879TRLO1 XLON 947 137.00 13:24:42 00314027189TRLO1 XLON 711 137.00 13:24:42 00314027190TRLO1 XLON 1201 138.00 13:34:54 00314027686TRLO1 XLON 1408 138.00 13:34:54 00314027687TRLO1 XLON 310 137.50 13:42:52 00314028073TRLO1 XLON 1405 137.00 13:45:35 00314028178TRLO1 XLON 1078 136.50 13:52:56 00314028486TRLO1 XLON 1694 136.50 13:53:35 00314028516TRLO1 XLON 1486 136.00 13:57:29 00314028665TRLO1 XLON 458 136.00 14:02:16 00314028859TRLO1 XLON 860 136.00 14:06:56 00314029033TRLO1 XLON 1666 136.00 14:07:38 00314029050TRLO1 XLON 1146 136.50 14:08:57 00314029112TRLO1 XLON 538 136.50 14:08:57 00314029113TRLO1 XLON 337 136.50 14:09:36 00314029139TRLO1 XLON 1731 137.50 14:12:17 00314029323TRLO1 XLON 439 137.00 14:14:18 00314029444TRLO1 XLON 153 137.00 14:14:59 00314029485TRLO1 XLON 833 137.00 14:15:37 00314029584TRLO1 XLON 851 137.00 14:17:11 00314029631TRLO1 XLON 850 137.00 14:17:11 00314029632TRLO1 XLON 850 137.00 14:17:11 00314029633TRLO1 XLON 1617 136.50 14:27:50 00314030520TRLO1 XLON 575 136.50 14:33:46 00314031053TRLO1 XLON 221 136.50 14:37:52 00314031608TRLO1 XLON 489 136.50 14:37:52 00314031609TRLO1 XLON 86 136.50 14:38:34 00314031639TRLO1 XLON 746 136.50 14:38:34 00314031640TRLO1 XLON 49 136.50 14:39:13 00314031672TRLO1 XLON 710 136.50 14:39:13 00314031673TRLO1 XLON 832 136.50 14:39:13 00314031674TRLO1 XLON 1606 135.50 14:42:38 00314031888TRLO1 XLON 343 136.00 14:54:05 00314033046TRLO1 XLON 145 136.00 14:54:05 00314033047TRLO1 XLON 663 136.00 14:54:05 00314033048TRLO1 XLON 55 135.50 14:54:44 00314033092TRLO1 XLON 1669 135.50 14:55:25 00314033138TRLO1 XLON 862 135.50 14:56:44 00314033202TRLO1 XLON 862 135.50 14:58:47 00314033300TRLO1 XLON 247 135.50 14:58:47 00314033301TRLO1 XLON 509 135.00 15:04:08 00314033664TRLO1 XLON 600 135.00 15:04:51 00314033739TRLO1 XLON 615 135.00 15:04:51 00314033740TRLO1 XLON 862 135.00 15:06:15 00314033832TRLO1 XLON 2 135.00 15:06:15 00314033833TRLO1 XLON 507 135.00 15:06:55 00314033870TRLO1 XLON 353 135.00 15:06:55 00314033871TRLO1 XLON 545 135.00 15:06:55 00314033872TRLO1 XLON 319 135.00 15:06:57 00314033873TRLO1 XLON 1186 135.00 15:06:57 00314033874TRLO1 XLON 219 135.00 15:07:38 00314033957TRLO1 XLON 1482 135.00 15:07:38 00314033958TRLO1 XLON 23 135.00 15:07:38 00314033959TRLO1 XLON 1341 135.00 15:07:38 00314033960TRLO1 XLON 360 135.00 15:08:19 00314034087TRLO1 XLON 1332 135.00 15:08:19 00314034088TRLO1 XLON 32 135.00 15:08:59 00314034179TRLO1 XLON 830 135.00 15:08:59 00314034180TRLO1 XLON 714 135.00 15:09:39 00314034305TRLO1 XLON 1293 134.50 15:26:06 00314035710TRLO1 XLON 291 136.00 15:35:33 00314036303TRLO1 XLON 3222 135.50 15:38:56 00314036417TRLO1 XLON 805 135.50 15:38:56 00314036418TRLO1 XLON

805 135.50 15:38:56 00314036419TRLO1 XLON 537 136.00 15:38:56 00314036420TRLO1 XLON 655 136.00 15:38:56 00314036421TRLO1 XLON 668 136.00 15:38:56 00314036422TRLO1 XLON 632 136.00 15:38:59 00314036423TRLO1 XLON 676 136.00 15:38:59 00314036424TRLO1 XLON 128 136.00 15:39:10 00314036431TRLO1 XLON 217 135.50 15:45:46 00314036682TRLO1 XLON 2610 135.50 15:47:46 00314036798TRLO1 XLON 5 135.50 15:47:46 00314036799TRLO1 XLON 1144 135.50 15:49:28 00314036865TRLO1 XLON 273 135.50 15:49:46 00314036890TRLO1 XLON 14 135.50 15:51:47 00314036961TRLO1 XLON 145 136.00 15:53:47 00314037084TRLO1 XLON 48 136.00 15:53:47 00314037085TRLO1 XLON 697 136.00 15:53:47 00314037086TRLO1 XLON 630 136.00 15:53:47 00314037087TRLO1 XLON 642 136.00 15:53:47 00314037088TRLO1 XLON 498 136.00 15:53:52 00314037091TRLO1 XLON 740 136.00 15:53:52 00314037092TRLO1 XLON 70 136.00 15:53:57 00314037095TRLO1 XLON 713 136.00 15:54:11 00314037102TRLO1 XLON 671 136.00 15:54:36 00314037114TRLO1 XLON 758 136.00 15:54:56 00314037130TRLO1 XLON 670 136.00 15:55:21 00314037177TRLO1 XLON 695 136.00 15:55:41 00314037197TRLO1 XLON 2374 135.50 15:55:47 00314037212TRLO1 XLON 84 135.50 15:56:27 00314037244TRLO1 XLON 5484 135.50 16:02:32 00314037765TRLO1 XLON 2569 135.00 16:03:11 00314037789TRLO1 XLON 856 135.00 16:03:11 00314037790TRLO1 XLON 87 135.00 16:03:55 00314037818TRLO1 XLON 145 135.00 16:03:55 00314037819TRLO1 XLON 51 135.50 16:05:13 00314037865TRLO1 XLON 711 135.50 16:05:13 00314037866TRLO1 XLON 63 135.00 16:11:00 00314038328TRLO1 XLON

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol

Media Relations press@fundingcircle.com Angeli Everitt

Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Mike Smith / Stephen Malthouse

