Entravision (NYSE: EVC), ein führendes Unternehmen für Medien- und Werbetechnologie, freut sich, die Ernennung von Jamil Downey zum Vizepräsidenten und Geschäftsführer für Amerika für seine Technologieplattform für mobile Werbung und Connected TV, Smadex bekannt zu geben. Jamil wird direkt an den Chief Revenue Officer Phil Gontier berichten und die Expansionsstrategie von Smadex in den USA leiten. Dabei wird er auf dem soliden Wachstumskurs der Abteilung aufbauen und die umfassende Marktpräsenz und die tief verwurzelten Branchenbeziehungen von Entravision nutzen, um den Erfolg zu beschleunigen.

Jamil bringt eine Fülle von Fachwissen aus seiner Zeit bei Apple mit, wo er hochwirksame Initiativen innerhalb der Apple Search Ads-Abteilung leitete. Seine außergewöhnliche Führungsstärke und sein strategisches Verständnis werden entscheidend dazu beitragen, dass Smadex seinen Ruf als führendes Unternehmen im Bereich der programmatischen Werbung weiter festigt.

In seiner neuen Position wird Jamil strategische Wachstumsinitiativen in ganz Amerika mit Schwerpunkt auf dem US-Markt leiten. In enger Zusammenarbeit mit dem CRO und der Geschäftsleitung wird er auf den Erfolgen von Smadex aufbauen und die breitere Einführung der innovativen Werbelösungen des Unternehmens vorantreiben.

"Während Smadex weiterhin seinen ehrgeizigen Wachstumsplan umsetzt, freuen wir uns, Jamil als Leiter unseres Teams für Amerika begrüßen zu dürfen", sagte Phil Gontier, Chief Revenue Officer bei Smadex. "Jamils Erfahrung, seine strategische Denkweise und sein tiefes Branchenwissen machen ihn zur perfekten Wahl, um unsere Expansion zu leiten und zu beschleunigen. Wir freuen uns auf den Mehrwert, den er für unser Team, unsere Kunden und Partner bringen wird."

Smadex verzeichnet weiterhin ein außergewöhnliches Umsatzwachstum, das die Branchen-Benchmarks deutlich übertrifft. Diese Leistung spiegelt unser Engagement für Innovation und Kundenerfolg wider. Jamils Ernennung unterstreicht unser Bestreben, diese Dynamik aufrechtzuerhalten und Smadex als Marktführer im Bereich der mobilen und vernetzten TV-Werbung weiter zu festigen.

"Ich freue mich, Smadex in einer so entscheidenden Zeit des Wachstums und der Chancen beizutreten", sagte Jamil Downey, VP GM für Amerika bei Smadex. "Das Engagement von Smadex, wirkungsvolle Werbelösungen zu liefern, passt perfekt zu meiner Vision von Wachstum und Innovation. Ich freue mich darauf, mit dem talentierten Team zusammenzuarbeiten, um den Erfolg auf dem US-Markt und darüber hinaus zu beschleunigen."

Jordi de los Pinos, Gründer und CEO von Smadex, zeigte sich ebenfalls begeistert über die Ernennung: "Jamil an Bord zu holen, ist ein bedeutender Schritt nach vorne für Smadex, da wir unsere Präsenz in den USA ausbauen. Jamils nachgewiesene Erfolgsbilanz und seine Expertise bei der Förderung wachstumsstarker Initiativen werden entscheidend dazu beitragen, Smadex auf die nächste Stufe zu bringen. Wir sind zuversichtlich, dass seine Führung einen nachhaltigen Einfluss auf unser Geschäft haben wird."

Der Geschäftsbereich Smadex von Entravision ist weiterhin führend bei Innovationen im Bereich der mobilen Werbung und bietet Marken im In- und Ausland einzigartige Lösungen.

Über Smadex

Smadex wurde 2011 in Barcelona gegründet und ist ein schnell wachsendes Unternehmen für mobile Werbetechnologie, das Werbetreibenden datengesteuerte Lösungen zur Maximierung der Kampagnenleistung und der Nutzerbindung bietet. Mit einem starken Fokus auf Innovation hilft Smadex Marken, mit ihrem Publikum auf mobilen Plattformen und Connected TV in Kontakt zu treten, liefert messbare Ergebnisse und steigert den Kundenerfolg.

Über die Entravision Communications Corporation

Entravision ist ein Medien- und Werbetechnologieunternehmen. In den USA unterhalten wir ein diversifiziertes Portfolio von Fernseh- und Radiosendern sowie digitalen Werbedienstleistungen, die sich an die Latino-Zielgruppe richten. Unser Werbetechnologiegeschäft besteht aus Smadex, unserer programmatischen Werbeplattform, und Adwake, unserem Geschäftsbereich für mobile Wachstumslösungen. Entravision ist nach wie vor die größte Tochtergesellschaft der Fernsehsender Univision und UniMás. Die Aktien der Entravision Class A Common Stock werden an der NYSE unter dem Ticker EVC gehandelt. Erfahren Sie mehr über unsere Angebote unter entravision.com oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn.

