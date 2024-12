LONDON (dpa-AFX) - Der französische Vermögensverwalter Amundi ist laut Insidern am Allianz -Vermögensverwalter Allianz Global Investors (AGI) interessiert. Die Franzosen und der deutsche Versicherer hätten in den vergangenen Monaten immer mal wieder über einen Deal gesprochen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwochabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Im Raum gestanden hätten dabei auch eine komplette Übernahme von AGI durch Amundi sowie ein Zusammenschluss von Amundi und AGI, wobei die Allianz dann einen größeren Anteil am neuen Unternehmen haben würde. Ob es zu einer Einigung komme, sei aber offen.

Die Allianz habe zudem auch vorläufige Gespräche mit der Deutschen Bank über eine mögliche Fusion ihrer Vermögensverwaltungstochter mit jener der Deutschen Bank (DWS ) geführt, hieß es. Weder die Aktien der Allianz, noch die der Deutschen Bank oder die von DWS reagierten nachbörslich wesentlich auf die Nachrichten./mis/edh