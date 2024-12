© Foto: picture alliance/dpa | Matthias Balk

Die Aktie des als deutsche Nvidia gehandelten Unternehmens Süss MicroTec hatte zuletzt mit heftigen Verlusten zu kämpfen. Können diese jetzt gekauft werden?Als "deutsche Nvidia" bezeichnete eine US-Analystin vor einigen Monaten vollmundig die im TecDAX notierte Halbleiterhoffnung Süss MicroTec. Wenngleich das vielleicht ein bisschen zu viel des Guten gewesen sein mag, wird mit Blick auf die in diesem Jahr starke Performance klar, woher das Urteil rührt: Mit einem Plus von 84 Prozent gehört die Aktie mit zu dem Besten, was der deutsche Aktienmarkt 2024 zu bieten hat. Die vergangenen zwei Monate waren allerdings von einer ausgedehnten Konsolidierungsphase geprägt. Gegenüber dem 52-Wochen-Hoch …