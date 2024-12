The following instruments on XETRA do have their first trading 05.12.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 05.12.2024AktienSE0023467162 PolarCool ABAnleihen/ETF/Fonds1 US127097AN32 Coterra Energy Inc.2 US278768AC00 EchoStar Corp.3 DE000A383SJ3 Gubor Schokoladen GmbH4 NL0015002BT3 Niederlande, Königreich der5 FR001400UHP0 Veolia Environnement S.A.6 US00971TAN19 Akamai Technologies Inc.7 XS2951616478 CBB International Sukuk Programme Company S.P.C.8 US127097AM58 Coterra Energy Inc.9 US252131AM94 DexCom Inc.10 US26142RAB06 DraftKings Inc.11 US26441CBY03 Duke Energy Corp.12 US55024UAH23 Lumentum Holdings Inc.13 XS2948511949 Nigeria, Bundesrepublik14 XS2948512913 Nigeria, Bundesrepublik15 US722304AC65 PDD Holdings Inc.16 XS2954943366 Santander UK PLC17 US833445AA70 Snowflake Inc.18 US88331LAA61 The Beauty Health Co.19 DE000HEL0B31 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 DE000HEL0B23 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 DE000HEL0B15 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale22 IE000MKIH0W7 Fidelity US Quality Value UCITS ETF23 IE0002XFS025 Fidelity Global Quality Value UCITS ETF24 AT0000968961 Schoellerbank Euro Alternativ (A)25 AT0000820386 Schoellerbank Euro Alternativ (T)