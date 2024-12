Bei diesem Smallcap ist irgendwie alles anders: Das fängt schon beim zuletzt ausgewiesenen Umsatz von knapp 1,30 Mrd. Euro an, der so gar nicht zu den im Spezialwertebereich sonst üblichen - sehr viel kleineren - Dimensionen passt. Ungewöhnlich auch der Name HMS Bergbau. Das klingt nach Kohle, Steigerlied und Ruhrpott. Tatsächlich sitzt die 1995 von ... The post HMS Bergbau: Jede Menge Kohle appeared first on Boersengefluester.

