PARIS (dpa-AFX) - Der französische Triebwerksbauer Safran traut sich auch in den kommenden Jahren kräftiges Wachstum zu. 2025 soll der Umsatz um rund zehn Prozent zulegen, teilte der Zulieferer von Airbus und Boeing am Donnerstag bei einem Kapitalmarkttag mit. Das bereinigte operative Ergebnis soll im kommenden Jahr zwischen 4,7 und 4,8 Milliarden Euro liegen. 2028 peilt Safran sogar 6 bis 6,5 Milliarden Euro an. Der Umsatz dürfte mittelfristig pro Jahr im hohen einstelligen Prozentbereich steigen.

Sowohl das Geschäft mit dem Verkauf von Triebwerken als auch das Wartungssegment entwickeln sich gut, sagte Safran-Chef Olivier Andriès laut Mitteilung. Die Umstellung auf die neuen Leap-Triebwerke laufe reibungslos. Von der guten Entwicklung sollen auch die Aktionäre profitieren: 2024 bis 2028 soll sich der freie Barmittelzufluss auf 15 bis 17 Milliarden Euro summieren. Davon sollen 40 Prozent als Dividende ausgeschüttet werden, dazu sind Aktienrückkäufe in Höhe von 5 Milliarden Euro geplant.

Die erst im Oktober angepasste Prognose fürs laufende Jahr bestätigte Safran. Beim Umsatz peilt der Triebwerksbauer weiterhin 27,1 Milliarden Euro an. Nach Erlösen von 23,2 Milliarden Euro im Vorjahr entspräche das einem Plus von fast 17 Prozent. Der bereinigte operative Gewinn soll auf 4,1 Milliarden Euro steigen nach knapp 3,2 Milliarden im Vorjahr. Zahlen zum Gesamtjahr will Safran am 14. Februar vorlegen./niw/nas/jha/