Reinach (pta/05.12.2024/09:00) - Asco - ein globaler Zulieferer für zivile und militärische Flugzeuge - hat seit Beginn der Produktion wichtige Teile für den Airbus A320 geliefert und spielt auch bei der bevorstehenden Markteinführung eine Schlüsselrolle

1954, als die Luftfahrtindustrie das Debüt der Boeing "Dash 80" und der Lockheed C-130 Hercules erlebte, öffnete am 14. September in Belgien eine bescheidene Werkstatt ihre Türen. Dieser Moment markierte den Beginn dessen, was sich zu Asco Industries entwickeln sollte, einem weltweit führenden Unternehmen für Flugzeugkomponenten mit Sitz im Herzen Europas.

In diesem Jahr feiert Asco stolz sein 70-jähriges Jubiläum und blickt auf Jahrzehnte des Wachstums und der Erfolge zurück. Von seinen belgischen Ursprüngen aus expandierte das Unternehmen in die USA, nach Kanada und Deutschland und wurde zu einem bedeutenden Zulieferer im Luft- und Raumfahrtsektor.

Asco hat sich auf Hochauftriebsmechanismen, Strukturteile und komplexe Baugruppen spezialisiert und verfügt über umfassende Erfahrung und nachgewiesene Fähigkeiten in den Bereichen Titan, hochfeste Stahllegierungen und Aluminium.

Seit 2022 gehört Asco zur Montana Aerospace Gruppe, einem globalen Unternehmen mit rund 7.100 Mitarbeitern an 31 Standorten.

"Die Integration von Asco in Montana Aerospace im Jahr 2022 hat unserer Gruppe wertvolles Fachwissen eingebracht", sagt Kai Arndt, Co-CEO von Montana Aerospace. "Es ist ein Privileg, das 70-jährige Jubiläum zu feiern und gemeinsam weitere Fortschritte zu erwarten."

Eine 70-jährige Erfolgsgeschichte

Der Wandel von einer kleinen Werkstatt zu einem weltweit führenden Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt unterstreicht das unerschütterliche Engagement für Exzellenz. Im Rahmen der One-Stop-Shop-Strategie von Montana Aerospace profitiert Asco von optimierten Lieferketten, reduzierten CO2-Emissionen und einer verbesserten Kosteneffizienz. Das Unternehmen ist auf Hochauftriebsmechanismen und komplexe Baugruppen spezialisiert und trägt maßgeblich zur Leistungssteigerung einer Vielzahl von Flugzeugen bei, darunter Geschäftsflugzeuge, Kampfflugzeuge und Transportflugzeuge. Das umfangreiche Produktportfolio, das neben Hochauftriebsmechanismen auch Fahrwerke und Strukturteile umfasst, unterstützt wichtige Akteure der Branche wie Airbus, Boeing und Lockheed Martin sowie wichtige Verteidigungsplattformen.

Seit 1998 sind Forschung und Entwicklung integraler Bestandteil von Asco. Die Ingenieure und Wissenschaftler des Engineering Center arbeiten kontinuierlich an neuen Materialien, Materialkombinationen und neuartigen Designansätzen im Leichtbau, um effizientere, leistungsfähigere und nachhaltigere Lösungen für die Luft- und Raumfahrtindustrie zu entwickeln. Diese Arbeit hat zu 14 Patenten geführt.

Expertise und Produkte in jedem Airbus A320

Anlässlich des 70-jährigen Jubiläums ist das Unternehmen stolz auf seine langjährige Partnerschaft mit Airbus. Bis heute wurden knapp 300.000 Slat Tracks für Airbus gebaut, die bei der Auslieferung jedes A320 eine entscheidende Rolle spielen. Dieser Meilenstein bestätigt den nachhaltigen Einfluss des Unternehmens auf die globale Luft- und Raumfahrtindustrie.

Jérôme Morhet, CEO von Asco, erklärt: "Der Ruf von Asco in der Luft- und Raumfahrtindustrie beruht auf dem Fachwissen und dem Engagement unserer Mitarbeiter. Auch wenn wir diesen Meilenstein feiern, bleiben wir unserem Anspruch treu, ein zukunftsorientiertes, modernes Unternehmen zu sein. Als geschätzter Forschungspartner stellen wir dieses Engagement kontinuierlich unter Beweis, wie unsere aktuelle Unterstützung für Initiativen wie den Airbus Wing of Tomorrow und Projekte zur Erreichung eines CO2-freien Fliegens bis 2050 zeigt."

Langjährige Partnerschaften

Boeing ist seit 1988 ein zuverlässiger Partner von Asco und liefert wesentliche Komponenten wie Wing Ribs, Slat Rails, Fuselage Frames, Struts, Engine Mounts, and Spoiler Supports für verschiedene Flugzeugplattformen. Das Unternehmen hat seine Zuverlässigkeit über Jahrzehnte hinweg unter Beweis gestellt und ist zu einem integralen Bestandteil der Lieferkette von Boeing geworden.

Die Partnerschaft von Asco mit Lockheed und seinen Partnern begann 2009. Mit seinen weltweiten Produktionsstätten, die auf die Herstellung komplexer Strukturbauteile spezialisiert sind, unterstützt Asco Lockheed als Hauptlieferant auf vielfältige Weise und trägt gleichzeitig zu globalen Vertriebskampagnen und technologischem Fortschritt bei. Im Rahmen dieser dauerhaften Zusammenarbeit liefert Asco wichtige Teile wie Bulkheads, Flaperons, Longerons, and Engine Mounts.

Feierlichkeiten und eine Vision für Exzellenz in der Luft- und Raumfahrt

Der belgische Standort feierte das 70. Jubiläum am 29. und 30. November mit einer zweitägigen Veranstaltung für alle Mitarbeiter und ihre Familien in Zaventem. Der Standort in Deutschland nutzte den Sommer für eine große Feier am 29. Juni, der Standort in den USA feierte am 12. Oktober und der Standort in Kanada wird am 20. Dezember feiern, um das Jubiläumsjahr abzuschließen.

Die Luft- und Raumfahrtindustrie befindet sich derzeit in einem grundlegenden Wandel, da die Anforderungen an die Flugzeughersteller ständig steigen. Nur die Besten können in diesem Wettbewerb bestehen. Die kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen Montana Aerospace und Asco bildet dafür die perfekte Grundlage: Das Know-how und die hohe Produktionsqualität von Asco als Teil des Netzwerks von Montana Aerospace werden auch in Zukunft die Zukunft der Luft- und Raumfahrtindustrie entscheidend mitgestalten.

Über Montana Aerospace AG

Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten. Das Unternehmen beschäftigt rund 7.100 hochqualifizierte Mitarbeiter an 31 Standorten auf vier Kontinenten, die aus Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, Kupfer und Stahl bahnbrechende Technologien für die Luft- und Raumfahrt, die Elektromobilität und die Energieindustrie von morgen entwerfen, entwickeln und produzieren.

Über Asco

Asco ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Hochauftriebsstrukturen, komplexen mechanischen Baugruppen und wichtigen Funktionskomponenten für zivile und militärische Flugzeuge. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Belgien und weiteren strategisch gelegenen Standorten in Deutschland, den USA und Kanada beschäftigt rund 1.100 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Unternehmen ist auf die Lieferung einsatzkritischer Teile und komplexer Baugruppen für wichtige Flugzeugsysteme spezialisiert, darunter Rumpf-, Tragflächen- und Fahrwerkbestandteile. Das Portfolio umfasst unter anderem Hochauftriebssysteme und Strukturbauteile aus Materialien wie Titan, hochfesten Stahllegierungen und Aluminium.

Die innovativen Produkte sind für große kommerzielle Plattformen wie Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier und Gulfstream von entscheidender Bedeutung. Asco spielt auch eine wichtige Rolle bei bedeutenden Verteidigungsprojekten wie dem Future Combat Air System (FCAS). Mit seiner 70-jährigen Tradition der Exzellenz bleibt das Unternehmen an der Spitze der Luft- und Raumfahrtindustrie und beteiligt sich aktiv an Initiativen wie dem Airbus Wing of Tomorrow und an Projekten mit dem Ziel, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

