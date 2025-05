DJ PTA-News: Montana Aerospace AG: UAC Europe unterzeichnet neuen Vertrag mit Airbus zur Ausweitung der Zusammenarbeit im A330-Programm

Montana Aerospace AG: UAC Europe unterzeichnet neuen Vertrag mit Airbus zur Ausweitung der Zusammenarbeit im A330-Programm

Projektteam A330 Crossbeam (c) Montana Aerospace AG

Reinach (pta000/13.05.2025/09:00 UTC+2)

Im Rahmen eines neuen Mehrjahresvertrags wird die Montana Aerospace Division Universal Alloy Corporation Europe (UAC Europe) zusätzliche Strukturkomponenten (Crossbeams bzw. Querträgern einschließlich Befestigungen) für den Kabinenboden der A330-Familie liefern.

UAC Europe ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner von Airbus im A330-Programm und liefert wichtige Arbeitspakete wie Seat Tracks (Befestigungsschienen für Passagiersitze) und weitere Anbauteile. Der neue Vertrag unterstreicht das kontinuierliche Wachstum und die enge Kooperation mit dem Flugzeughersteller Airbus.

"Montana Aerospace ist stolz darauf, mit der Produktion des Long Range Crossbeam für den A330 ein weiteres Großprojekt für Airbus zu realisieren", sagt Kai Arndt, Co-CEO von Montana Aerospace. "Wir sind in der Lage, komplexe, große Arbeitspakete zuverlässig, schnell und mit nachhaltig kurzen Lieferzeiten zu industrialisieren. Der Auftrag bestätigt das Vertrauen unseres langjährigen Partners in unsere Qualität und Leistungsfähigkeit und bekräftigt unser Konzept als One-Stop-Shop für die globale Luft- und Raumfahrtindustrie."

Nach der erfolgreichen Industrialisierung des A320 Single Aisle Crossbeam-Programms für Airbus im vergangenen Jahr hat UAC Europe im Dezember 2024 mit dem First Article Inspection-Prozess für das Long Range Crossbeam-Programm begonnen, der bis Juni 2025 dauern wird. Die Serienproduktion dieser Strukturkomponenten soll im Mai 2025 starten.

Die Lieferungen werden sowohl an Sublieferanten zur weiteren Vormontage als auch direkt an die Airbus-Standorte in Hamburg und Nordenham erfolgen. Damit unterstreicht Montana Aerospace einmal mehr seine Position als zuverlässiger und leistungsfähiger Super-Tier-2-Zulieferer für die Luftfahrtindustrie.

Expertise entlang der Wertschöpfungskette

Als globaler One-Stop-Shop für die Luft- und Raumfahrtindustrie unterstützt die Montana Aerospace Division UAC Europe die gesamte Wertschöpfungskette dieses neuen Airbus-Arbeitspakets: von der Beschaffung hochwertiger Strangpressprofile über die interne CNC-Bearbeitung, Oberflächenbehandlung und Vormontage bis hin zur Logistik einbaufertiger Komponenten.

Geschwindigkeit, Effizienz und Verlässlichkeit

Die Fähigkeit, komplexe und umfangreiche Arbeitspakete zuverlässig, effizient und in kurzer Zeit zu industrialisieren und zu liefern, macht die Montana Aerospace Group zu einem verlässlichen Partner in der Luftfahrtindustrie.

"Durch den VI-Prozess und die State-of-the-art-Maschinen können Änderungen, neue Komponenten und kurzfristige Anforderungen schnell und effizient für unsere Kunden umgesetzt werden. Unsere professionellen, kunden- und lösungsorientierten Teams haben einmal mehr ihre Expertise demonstriert", sagt Brian Weed, CEO von UAC Europe und fügt hinzu: "Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Airbus und ich möchte dem gesamten Team von UAC Europe für das herausragende Engagement danken."

Über Montana Aerospace AG

Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten. Das Unternehmen beschäftigt rund 7.600 hochqualifizierte Mitarbeiter an 22 Standorten auf vier Kontinenten, die aus Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, Kupfer und Stahl bahnbrechende Technologien für die Luft- und Raumfahrt und die Energieindustrie von morgen entwerfen, entwickeln und produzieren.

Über Universal Alloy Corporation

Universal Alloy Corporation (UAC) ist ein weltweit führender Hersteller und hoch integrierter Produzent von Strukturbauteilen und Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie. Durch innovative Produktentwicklung, exzellenten Service und ein weltweites Fertigungsnetzwerk hat sich UAC als Marktführer im Bereich hochkomplexer extrudierter und maschinell bearbeiteter Bauteile für den Strukturbau, wie Rumpf- und Flügelkomponenten, etabliert. Mit modernen Produktionsstätten auf drei Kontinenten - USA, Europa und Asien - beschäftigt die UAC, eine Division der Montana Aerospace AG, rund 2.500 Mitarbeiter.

Aussender: Montana Aerospace AG Alzbachstrasse 27 5734 Reinach Schweiz Ansprechpartner: Jürgen Beilein Tel.: +41 62 561 44 60 E-Mail: communication@montana-aerospace.com Website: www.montana-aerospace.com ISIN(s): CH1110425654 (Aktie) Börse(n): SIX Swiss Exchange

