PTA-News: Montana Aerospace: Montana Aerospace zweifach von Airbus mit prestigeträchtigen SQIP Awards ausgezeichnet

Universal Alloy Corporation (UAC), eine Montana Aerospace Division, wurde letzte Woche in Toulouse mit zwei SQIP (Supply Chain & Quality Improvement Program) Awards ausgezeichnet - Universal Alloy Corporation Europe (UAC Europe) mit dem "Accredited Award" und Universal Alloy Corporation US (UAC US) mit dem "Best Performer Award".

Der SQIP Award von Airbus würdigt herausragende Zulieferer, die kontinuierlich Spitzenleistungen in den Bereichen Qualität, fristgerechte Lieferung und kontinuierliche Verbesserung erbringen. Es ist die höchste Auszeichnung von Airbus für hervorragende Leistungen in der Lieferkette und hebt Partner hervor, die aktiv zu Wettbewerbsfähigkeit und Innovation beitragen.

"Wir sind sehr stolz darauf, in diesem Jahr zwei SQIP Awards von Airbus zu erhalten - ein klarer Beweis für das Engagement, die Expertise und die herausragenden Leistungen unserer Teams", sagt Kai Arndt, Co-CEO von Montana Aerospace. "Sie spiegelt unser Wachstum und unsere Rolle als verlässlicher Partner von Airbus wider. Mit unserem One-Stop-Shop erfüllen wir höchste Standards bei Prozesseffizienz, Sicherheit und Qualität. Unser Streben nach kontinuierlicher Verbesserung macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten für alle wichtigen Luftfahrtprogramme."

Starke Partnerschaft und langfristige Spitzenleistungen

UAC Europe mit dem Produktionsstandort in Dumbravi?a unterstreicht durch jahrelange, enge Zusammenarbeit mit Airbus eine starke Partnerschaft und den gemeinsamen Fokus auf kontinuierliche Verbesserung. Der "Accredited Award" ist die höchste Auszeichnung im Rahmen des SQIP-Programms von Airbus, mit dem konstant herausragende Leistungen in den Bereichen Produktqualität, fristgerechte Lieferung, kontinuierliche Verbesserung und Flexibilität bei der Anpassung an Produktverbesserungen gewürdigt werden. Die Auszeichnung wird nicht jedes Jahr verliehen, sondern nur, wenn sich ein Zulieferer besonders profiliert hat.

"Die Verleihung des "SQIP Accredited Award" durch Airbus unterstreicht die außergewöhnliche Qualität und operative Exzellenz, die unsere Teams tagtäglich leisten. Es ist ein wichtiger Meilenstein, der unsere starke Fokussierung auf die Kundenanforderungen bestätigt und unsere Fähigkeit untermauert, die höchsten Standards der Branche zu erfüllen - während wir unseren Kunden einen One-Stop-Shop-Ansatz bieten", fügt Brian Weed, CEO von UAC Europe, hinzu.

Spitzenleistung durch Innovation

Gleichzeitig wurde die Universal Alloy Corporation US (UAC US) mit dem Produktionsstandort in Canton mit dem "Best Performer Award" ausgezeichnet. Dieser Preis würdigt Zulieferer, die über mindestens 12 Monate hinweg konstant herausragende Leistungen erbringen und gleichzeitig durch proaktive, innovative sowie kundenspezifische Lösungen zur Stärkung der Airbus-Wettbewerbsfähigkeit beitragen - insbesondere in den Bereichen Qualität, Lieferzuverlässigkeit und industrielle Leistungsfähigkeit.

Mike Colt, CEO von UAC US, unterstreicht ebenfalls die Bedeutung dieses Erfolgs: "Diese Auszeichnung von Airbus zeigt die Stärke unseres globalen Produktionsnetzwerks und unseres tief vertikal integrierten Ansatzes. Als weltweit führender Hersteller von Aluminiumprofilen für die Luft- und Raumfahrt hat Universal Alloy Corporation seit der Gründung im Jahr 1961 eine beeindruckende Entwicklung genommen. Diese Ehrung unterstreicht unser klares Bekenntnis zu Spitzenleistung."

Einsatz für Wachstum und kontinuierliche Verbesserung

Montana Aerospace ist seit Jahrzehnten ein zuverlässiger Zulieferer von Airbus und hat kürzlich einen mehrjährigen Vertrag zur weiteren Realisierung des A330-Programms unterzeichnet: UAC Europe wird zusätzliche Strukturkomponenten (Querträger) liefern, darunter auch Befestigungen für den Kabinenboden.

Als vertikal integrierter Partner liefert Montana Aerospace ein breites Spektrum an Komponenten - von komplexen Strukturteilen und Baugruppen bis hin zu Fahrwerkskomponenten und Hochauftriebsvorrichtungen - für alle wichtigen Flugzeugplattformen. Dazu zählen auch die stark nachgefragten Airbus-Modelle A320neo und A220, die maßgeblich zu einem prognostizierten weltweiten Bedarf von bis zu 44.000 neuen Flugzeugen bis zum Jahr 2044 beitragen. Nahezu 80 Prozent dieses Bedarfs entfallen auf Schmalrumpfflugzeuge dieser Kategorie.

Im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie hat Montana Aerospace in den vergangenen Jahren über EUR 700 Millionen in den Ausbau der Produktionskapazitäten und technologischen Kompetenzen investiert - und damit ihre globale Position in der Luft- und Raumfahrtindustrie deutlich gestärkt. Aktuell verfügt das Unternehmen über vertraglich gesicherte Aufträge im Wert von mehr als EUR 7 Milliarden.

Diese neueste Auszeichnung von Airbus unterstreicht das kontinuierliche Engagement von Montana Aerospace, den schnell wachsenden Luft- und Raumfahrtmarkt mit fortschrittlichen Fertigungslösungen zu beliefern, und verdeutlicht die Position des Unternehmens als zuverlässiger Partner, der auf kontinuierliche Verbesserung und nachhaltiges Wachstum setzt.

Pressefoto SQIP Award Ceremony Toulouse (c) Montana Aerospace AG

Über Montana Aerospace AG Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten. Das Unternehmen beschäftigt rund 7.600 hochqualifizierte Mitarbeiter an 22 Standorten auf vier Kontinenten, die aus Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, Kupfer und Stahl bahnbrechende Technologien für die Luft- und Raumfahrt und die Energieindustrie von morgen entwerfen, entwickeln und produzieren.

Über Universal Alloy Corporation Universal Alloy Corporation (UAC) ist ein weltweit führender Hersteller und hoch integrierter Produzent von Strukturbauteilen und Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie. Durch innovative Produktentwicklung, exzellenten Service und ein weltweites Fertigungsnetzwerk hat sich UAC als Marktführer im Bereich hochkomplexer extrudierter und maschinell bearbeiteter Bauteile für den Strukturbau, wie Rumpf- und Flügelkomponenten, etabliert. Mit modernen Produktionsstätten auf drei Kontinenten - Nord Amerika, Europa und Asien - beschäftigt die UAC, eine Division der Montana Aerospace AG, rund 4.300 Mitarbeiter.

