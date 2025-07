DJ PTA-News: Montana Aerospace: setzt auf technologische Innovation und internationale Ausbildungsprojekte

Mit globalen Initiativen stärkt das Unternehmen seine Rolle als Zukunftsgestalter in der Luft- und Raumfahrt und setzt ein klares Zeichen für die Förderung junger Talente.

Montana Aerospace engagiert sich aktiv für die Förderung von Nachwuchstalenten im technischen Bereich und ist stolz darauf, Partner des "TU Wien Racing"- Teams zu sein. Das Projekt der Technischen Universität Wien begeistert seit 2007 mit technischer Exzellenz, Kreativität und interdisziplinärer Zusammenarbeit. Über 100 Studierende unterschiedlicher Fachrichtungen wie Maschinenbau, Elektrotechnik, Wirtschaft und Informatik konstruieren gemeinsam hochleistungsfähige Fahrzeuge für die Formula Student - einen internationalen Wettbewerb, bei dem Studierende ihre Fähigkeiten in Konstruktion, Businessplanung und Teamwork zeigen.

Dank der Unterstützung durch Montana Aerospace kann das Team wichtige Test- und Entwicklungsschritte für die Hauptwettbewerbe in Österreich, Deutschland und Italien vorantreiben.

"TU Wien Racing steht exemplarisch für das, wofür Montana Aerospace sich engagiert: Innovation, internationale Zusammenarbeit und die Begeisterung für Technik. Besonders beeindruckend ist, wie die Studierenden nicht nur ihr Wissen, sondern auch Kreativität und Teamgeist in das Projekt einbringen", erklärt Vicky Welvaert, Chief Human Resources Officer bei Montana Aerospace.

"Wir freuen uns, mit Montana Aerospace in dieser Saison einen neuen, wertvollen Partner an Bord zu haben, der uns mit seinem umfassenden technischen Know-how und seiner langjährigen Erfahrung im Bereich Leichtbau unterstützt. Das Engagement von Montana Aerospace für die Ausbildung technischer Nachwuchskräfte ist ein Paradebeispiel dafür, wie Wirtschaft und Wissenschaft gemeinsam Zukunft gestalten können. Gemeinsam können wir so zeigen, wie praxisnahe Förderung, interdisziplinäre Zusammenarbeit und globale Perspektiven jungen Talenten ermöglichen, über sich hinauszuwachsen - sowohl fachlich als auch persönlich", erklärt Manfred Grafinger, Leiter des Instituts für Konstruktionswissenschaften und Produktentwicklung der TU Wien.

Internationales Bildungsengagement - Talente fördern, Zukunft gestalten

Montana Aerospace investiert weltweit in die Ausbildung von Nachwuchskräften - mit gezielten Programmen, die Technik erlebbar machen und unternehmerisches Denken fördern. Der folgende Überblick zeigt eine Auswahl von Initiativen, die dieses Jahr bereits erfolgreich umgesetzt wurden:

Karriereimpulse in Asien: Die Montana Aerospace Division Universal Alloy Corporation Vietnam (UAC Vietnam) veranstaltet gemeinsam mit der Universität Da Nang einen Career Workshop. Über 150 Technikstudierende informierten sich begeistert über Berufschancen in der Luftfahrtindustrie - ein starker Impuls für die Fachkräfte von morgen.

Duales Lernen - Schule und Werkshalle: Universal Alloy Corporation Europe (UAC Europe) arbeitet im Rahmen eines dualen Ausbildungsprogramms mit drei Berufsschulen in Rumänien zusammen. Demnächst werden über 70 neue Schüler:innen ihre Ausbildung als CNC-Maschinenbediener, Elektroniker, Mechaniker für Fertigungsanlagen und Monteure beginnen. Für fünf bis elf Wochen wird jede teilnehmende Person sowohl von einer Lehrkraft der Schule als auch von einer Betreuungsperson bei UAC Europe begleitet. Das Programm bietet zahlreiche Vorteile und die Chance, in einem professionellen und dynamischen Arbeitsumfeld zu wachsen.

Trainee-Programme mit Weitblick: Auch die Montana Aerospace Division Asco fördert junge Talente durch Trainee-Programme. Unternehmensbesuche mit Studierenden oder Auszubildenden - etwa bei Airbus in Bremen oder an den Asco Standorten - zeigen, wie Bauteile von Asco in globale Fertigungsprozesse eingebunden sind. Zusätzlich stärken Praktika und die Beteiligung an "STEMpact"-Initiativen (Initiativen zur Förderung junger Menschen in den Bereichen Science, Technology, Engineering und Mathematics) das technische und interkulturelle Verständnis.

Business Case Challenge - Innovation live erleben: In der von Verwaltungsratsvorsitzendem Michael Tojner initiierten Business Case Challenge stellen sich Studierende realen strategischen Herausforderungen der Luft- und Raumfahrt. Dabei verbinden sie akademisches Wissen mit Praxis, entwickeln kreative Lösungen und stärken ihren Unternehmergeist - genau die Qualitäten, die Montana Aerospace auszeichnen.

Globales Montana Aerospace Talent Program: Seit Unternehmensgründung bringt Montana Aerospace jährlich rund 20 Talente aus seinen unterschiedlichen Divisionen in verschiedenen Ländern im globalen Talentprogramm zusammen. Über einen Zeitraum von acht Monaten arbeiten die Teilnehmenden in Begleitung von erfahrenen Mentor:innen gemeinsam an realen, unternehmensrelevanten Herausforderungen und entwickeln praxisnahe Lösungen. Ergänzend dazu stärken Trainings in Präsentationstechnik und weiteren Schlüsselkompetenzen die persönliche und fachliche Weiterentwicklung. Das Programm fördert nicht nur die bereichs- und standortübergreifende Zusammenarbeit, sondern leistet auch einen nachhaltigen Beitrag zur Zukunftssicherung von Montana Aerospace.

Mit dem Engagement für das Projekt "TU Wien Racing", internationalen Partnerschaften wie jener von UAC Vietnam mit der Universität in Da Nang und praxisnahen Programmen wie dem Ausbildungsprogramm von UAC Europe, dem Traineeprogramm von Asco, der Business Case Challenge und dem globalen Talent Program unterstützt Montana Aerospace nachhaltig junge Talente auf ihrem Weg in die Luft- und Raumfahrtindustrie.

Über Montana Aerospace AG Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten. Das Unternehmen beschäftigt rund 7.600 hochqualifizierte Mitarbeiter an 22 Standorten auf vier Kontinenten, die aus Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, Kupfer und Stahl bahnbrechende Technologien für die Luft- und Raumfahrt und die Energieindustrie von morgen entwerfen, entwickeln und produzieren.

Über Universal Alloy Corporation Universal Alloy Corporation (UAC) ist ein weltweit führender Hersteller und hoch integrierter Produzent von Strukturbauteilen und Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie. Durch innovative Produktentwicklung, exzellenten Service und ein weltweites Fertigungsnetzwerk hat sich UAC als Marktführer im Bereich hochkomplexer extrudierter und maschinell bearbeiteter Bauteile für den Strukturbau, wie Rumpf- und Flügelkomponenten, etabliert. Mit modernen Produktionsstätten auf drei Kontinenten - USA, Europa und Asien - beschäftigt die UAC, eine Division der Montana Aerospace AG, rund 2.500 Mitarbeiter.

Über Asco Industries (Asco) Asco ist ein weltweit führendes Unternehmen im Design, in der Fertigung und Vormontage komplexer Strukturkomponenten, Hochauftriebssysteme und kritischer Komponenten für die zivile und militärische Luftfahrtindustrie. Als Division der Montana Aerospace AG bietet Asco OEMs und Tier-1-Kunden einen One-Stop-Shop-Ansatz für hochpräzise, montagefertige Luftfahrtlösungen. Mit rund 1.100 Mitarbeitern an Standorten in Belgien, Deutschland, den USA und Kanada beliefert Asco führende Programme von Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier und Gulfstream sowie Verteidigungsprojekte wie FCAS. Effiziente, nachhaltige Fertigung und kontinuierliche Innovation sind die Grundlage für den zukünftigen Erfolg des Unternehmens.

