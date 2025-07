DJ PTA-News: Montana Aerospace: trägt mit Know-how entscheidend zu neuen globalen Sicherheitsstandards in der Luft- und Raumfahrtindustrie bei

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Montana Aerospace: trägt mit Know-how entscheidend zu neuen globalen Sicherheitsstandards in der Luft- und Raumfahrtindustrie bei

[ PDF ]

Reinach (pta000/29.07.2025/08:30 UTC+2)

Universal Alloy Corporation Europe, eine Division von Montana Aerospace, leistet Beitrag zur Gestaltung internationaler Leitlinien für Sicherheitsmanagementsysteme entlang der gesamten Lieferkette der Luft- und Raumfahrtindustrie

Montana Aerospace ist stolz, dass die Division Universal Alloy Corporation Europe (UAC Europe) maßgeblich an der Entwicklung von drei neu veröffentlichten Leitfäden beteiligt ist, die internationale Standards für Sicherheitsmanagementsysteme (SMS) in der Lieferkette der Luft- und Raumfahrtindustrie definieren. Diese Dokumente, die als Teil des "Supply Chain Management Handbook" (SCMH) der "International Aerospace Quality Group" (IAQG) veröffentlicht wurden, setzen einen globalen Maßstab für die Integration von Sicherheitsprinzipien in Qualitätsmanagementsysteme (QMS). Die IAQG setzt den Qualitätsstandard innerhalb der weltweiten Lieferkette der Luft- und Raumfahrtindustrie, das SCMH unterstützt Organisationen, die Anforderungen der IAQG-Mitglieder anzuwenden.

"Bei Montana Aerospace steht Sicherheit im Mittelpunkt unseres Handelns", sagt Kai Arndt, Co-CEO von Montana Aerospace. "Wir sind stolz darauf, dass unser UAC Europe Team dazu beigetragen hat, das zu entwickeln, was heute als globale Grundlage für Sicherheitsmanagementsysteme in der gesamten Luft- und Raumfahrtindustrie anerkannt ist. Diese Standards unterstreichen unser Engagement für hervorragende Fertigungsqualität und sicherheitsorientierte Innovation."

Richtlinien für die globale Sicherheit in der Luft- und Raumfahrt

UAC Europe hat den Anwendungsbereich des Rahmenwerks auf Zulieferer aller Größenordnungen ausgeweitet, von Tier-1-Herstellern bis hin zu kleineren Sub-Tier-Unternehmen. Diese operative Expertise macht den Inhalt skalierbar sowie praxisnah und trägt dazu bei, dass Luft- und Raumfahrtunternehmen SMS-Anforderungen effizienter umsetzen können.

"UAC Europe hat sich sowohl in der Produktion als auch in der Betriebssicherheit zu einem Kompetenzzentrum entwickelt", sagt Brian Weed, CEO von Universal Alloy Corporation Europe. "Durch unsere Beteiligung an dieser internationalen Zusammenarbeit konnten wir unser praktisches Fachwissen einbringen, um Standards zu definieren, welche die gesamte Lieferkette in der Luft- und Raumfahrtindustrie in eine noch sicherere Zukunft führen werden."

Die Gestaltung der Zukunft der globalen Luft- und Raumfahrtsicherheit

Außerdem ist UAC Europe als Teil des europäischen Teams an der Überarbeitung der Norm IAQG 9100 beteiligt. IAQG9100 ist eine der wichtigsten Normen in der Luft- und Raumfahrtindustrie und für jedes seriöse Unternehmen in diesem Sektor nahezu unumgänglich. Sie basiert auf der bekannten Norm ISO 9001 und enthält zusätzliche Anforderungen für die Luft- und Raumfahrtindustrie. Die Veröffentlichung der neuen Fassung ist für Anfang 2027 geplant.

UAC Europe ist auch an der Überarbeitung der Norm IAQG 9145 "Advanced Product Quality Planning" beteiligt, die sich derzeit in der finalen Phase befindet und noch in diesem Jahr abgeschlossen werden soll, sowie am "Aerospace APQP Manual", einem weiteren Leitfaden im Rahmen des "Supply Chain Management Handbook". Bereits veröffentlichte Leitfäden sind "Work Transfer Management" und "Key Performance Indicators (KPI) Metrics and Definitions".

Montana Aerospace hat sich zum Ziel gesetzt, die Luft- und Raumfahrtindustrie durch Zusammenarbeit, Einhaltung von Vorschriften und Innovation voranzubringen. Mit diesen neuen von der IAQG anerkannten Dokumenten hat die Montana Aerospace Division UAC Europe weltweit Einfluss auf die Politik genommen und ihre Rolle als wichtiger Impulsgeber für Sicherheit, Qualität und Exzellenz in der Luft- und Raumfahrtfertigung bestätigt.

Pressekontakt Jürgen Beilein Mobil: +43 664 831 2 841 E-Mail: communication@montana-aerospace.com

Über Montana Aerospace AG Montana Aerospace AG ist eine weltweit tätige Industriegruppe, die sich auf die Entwicklung und Herstellung von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie sowie die Energiewirtschaft spezialisiert hat. Alle Produkte und Lösungen basieren auf jahrzehntelanger Werkstoffkompetenz und kommen überall dort zum Einsatz, wo höchste Ansprüche an Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit gestellt werden. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 1,5 Milliarden Euro. Die rund 7.600 hochqualifizierten Fachkräfte von Montana Aerospace entwerfen, entwickeln und produzieren an 22 Standorten auf vier Kontinenten wegweisende Technologien für die Luft- und Raumfahrt sowie die Energieindustrie von morgen auf Basis von Aluminium, Titan, Stahl, Verbundwerkstoffen und Kupfer.

Über Universal Alloy Corporation Die Universal Alloy Corporation ist ein weltweit führender Hersteller und hoch integrierter Produzent von Strukturbauteilen und Baugruppen für die Luftfahrtindustrie. Durch innovative Produktentwicklung, exzellenten Service und ein globales Fertigungsnetzwerk hat sich UAC als Marktführer im Bereich hochkomplexer stranggepresster und mechanisch bearbeiteter Komponenten für strukturelle Anwendungen - etwa für Rumpf- und Flügelbauteile - etabliert. Mit modernen Produktionsstätten auf drei Kontinenten - Nordamerika, Europa und Asien - beschäftigt UAC, eine Division der Montana Aerospace AG, rund 4.300 Mitarbeitende.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Montana Aerospace Alzbachstrasse 27 5734 Reinach Schweiz Ansprechpartner: Jürgen Beilein Tel.: +43 664 831 28 41 E-Mail: communication@montana-aerospace.com ISIN(s): CH1110425654 (Aktie) Börse(n): SIX Swiss Exchange

[ source: https://www.pressetext.com/news/1753770600578 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2025 02:30 ET (06:30 GMT)