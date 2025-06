DJ PTA-News: Montana Aerospace: Montana Aerospace für Nachhaltigkeitsengagement ausgezeichnet

Reinach (pta000/26.06.2025/08:30 UTC+2)

Die Montana Aerospace Division Asco Industries wurde am 19. Juni im Rahmen einer Zeremonie in Leuven (Belgien) mit der VOKA-Charta für nachhaltiges Unternehmertum ausgezeichnet. Diese Anerkennung unterstreicht das unermüdliche Engagement der Division für die Umsetzung nachhaltiger Geschäftspraktiken im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen.

"Dieser Erfolg ist für uns mehr als eine Auszeichnung - er zeigt, wie ernst wir unsere Verantwortung gegenüber der Umwelt und der Gesellschaft nehmen. Nachhaltigkeit ist kein kurzfristiges Ziel, sondern eine Verpflichtung, die wir bei jedem unserer Schritte, den wir setzen, leben", sagt Vicky Welvaert, CHRO von Montana Aerospace, verantwortlich für HR, ESG und Corporate Marketing.

Jérôme Morhet, CEO von Asco, fügt hinzu: "Diese Anerkennung beweist, dass unsere kollektiven Bemühungen Wirkung zeigen. Sie motiviert uns, Nachhaltigkeit nicht nur als Verpflichtung zu sehen, sondern als Chance, Werte für unsere Mitarbeiter, Kunden und die Umwelt zu schaffen."

Strukturelle Maßnahmen für Nachhaltigkeit

Die VOKA-Charta wird an Unternehmen verliehen, die mit der belgischen Handelskammer zusammenarbeiten, um einen maßgeschneiderten Aktionsplan für Nachhaltigkeit zu entwickeln und umzusetzen. Der Plan umfasst mindestens zehn Initiativen, die sich mit ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen befassen, die speziell für das jeweilige Unternehmen relevant sind. Ein Jahr nach der Implementierung bewertet ein externer Ausschuss die Fortschritte. Nach erfolgreicher Prüfung wird die VCDO-Charta verliehen.

Die zentralen Maßnahmen von Asco orientieren sich an der ESG-Gesamtstrategie des Konzerns und umfassen unter anderem die Umsetzung effizienter Produktionsprozesse, Investitionen in moderne, ressourceneffiziente Anlagen und den Umstieg auf erneuerbare Energien. Darüber hinaus integriert Asco ESG-Kriterien in seine Auswahl der Lieferanten, trägt durch Forschung und Entwicklung zu nachhaltigeren Luftfahrtlösungen bei und verfolgt nachhaltige Mobilitätskonzepte. Die gruppenweite Berichterstattung und transparente Offenlegung stellen sicher, dass Fortschritte nachvollziehbar sind und kontinuierliche Verbesserungen gefördert werden.

Weltweite Anerkennung

Diese Auszeichnung für Asco ist ein erster Schritt auf dem Weg zu einer noch größeren Anerkennung. Unternehmen, die in drei aufeinanderfolgenden Jahren nachhaltige Erfolge nachweisen und Maßnahmen umsetzen, die alle 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der UNO umfassen, können sich für das SDG-Pionier-Zertifikat qualifizieren, das vom Institut für Ausbildung und Forschung der Vereinten Nationen (UNITAR) verliehen wird. Diese internationale Anerkennung wird von CIFAL Flandern, dem Schulungszentrum von UNITAR in Belgien, verliehen. Insgesamt erhielten dieses Jahr 43 Unternehmen die Auszeichnung der Handelskammer in Vlaams-Brabant.

Roadmap für nachhaltiges Wachstum und ESG-Exzellenz bis 2026

Die Aufnahme in die VOKA-Charta ist für Asco nicht nur eine Anerkennung bisheriger Leistungen, sondern auch ein Beweggrund, sich kontinuierlich zu verbessern. Für 2026 wurde ein neuer Aktionsplan beschlossen, der die Neuausrichtung von Vision, Mission und Werten, die Förderung von ESG-Initiativen, die stärkere Integration von Gemeinschaftsprojekten, die nachhaltige Beschaffung und die Berechnung von Scope-4-Emissionen für Forschungsprojekte umfasst. Darüber hinaus werden die Mitarbeiter durch das Glacier-Programm noch stärker in den Klimaschutz eingebunden, während die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz noch weiter verbessert werden.

Pressefoto ASCO_Team(c) Montana Aerospace AG v. l. n. r.: Kelly Bauwens (Quality Director), Günther Heraly (Plant Director), Alec Detournay (Commercial Director), Eric Deneus (HSE & Social Relations Director)

Über Montana Aerospace AG Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten. Das Unternehmen beschäftigt rund 7.600 hochqualifizierte Mitarbeiter an 22 Standorten auf vier Kontinenten, die aus Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, Kupfer und Stahl bahnbrechende Technologien für die Luft- und Raumfahrt und die Energieindustrie von morgen entwerfen, entwickeln und produzieren.

Über Asco Industries (Asco) Asco ist ein weltweit führendes Unternehmen im Design, in der Fertigung und Vormontage komplexer Strukturkomponenten, Hochauftriebssysteme und kritischer Komponenten für die zivile und militärische Luftfahrtindustrie. Als Division der Montana Aerospace AG bietet Asco OEMs und Tier-1-Kunden einen One-Stop-Shop-Ansatz für hochpräzise, montagefertige Luftfahrtlösungen.

Mit rund 1.100 Mitarbeitern an Standorten in Belgien, Deutschland, den USA und Kanada beliefert Asco führende Programme von Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier und Gulfstream sowie Verteidigungsprojekte wie FCAS. Effiziente, nachhaltige Fertigung und kontinuierliche Innovation sind die Grundlage für den zukünftigen Erfolg des Unternehmens.

